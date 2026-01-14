Un nuevo rostro se suma a “Hoy Día Puerto Rico” tras los recientes cambios

En medio de los sorpresivos cambios en la plantilla principal de “Hoy Día Puerto Rico”, el programa matutino que se transmite por Telemundo anunció la llegada del doctor Guillermo Colón, mejor conocido como el “doctor de los rostros universales”, quien se integra como parte del equipo de colaboradores del espacio televisivo.

Según se indicó a través de un comunicado de prensa, el experto en medicina primaria y estética formará parte del segmento “Hablemos de salud”, donde todos los martes se ofrecerá al televidente información útil y práctica sobre bienestar, prevención y calidad de vida.

Dr. Guillermo Colón participará todos los martes en el segmento "Hablemos de salud". (Suministrada)

“Me siento honrado de poder llevar mensajes de salud que impacten positivamente la vida de nuestra gente. La educación es una de las herramientas más poderosas para prevenir y vivir mejor”, expresó el galeno, quien cuenta con su oficina, “Health & Aesthetic Clinic”, ubicada en el Cupey Professional Mall.

Además de su preparación en medicina primaria, también se enfoca en el campo de la estética, atendiendo desde pacientes regulares, figuras públicas y reinas de belleza como Miss Universe Puerto Rico 2023, Karla Guilfú; Miss Grand Puerto Rico 2023, Cristina Ramos y Miss Universe Puerto Rico 2018, Kiaraliz Ortega entre otras. De ahí fue catalogado como “el doctor de los rostros universales.”

Cabe destacar que la integración del doctor Colón se da a solo días de anunciadas las salidas de los presentadores Jacky Fontánez y Carlos McConnie, así como de la experta en cocina, chef Marilyn, respondiendo a una reestructuración de operaciones para este 2026.