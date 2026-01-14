Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un nuevo rostro se suma a “Hoy Día Puerto Rico” tras los recientes cambios

Esto sucede días después de que el matutino de Telemundo anunciara la salida de varios de sus talentos

14 de enero de 2026 - 9:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elenco del programa mañanero "Hoy Día", de Telemundo Puerto Rico. De izquierda a derecha la chef Marilyn López, Carlos McConnie, Jacky Fontánez, Pamela Noa, Ivonne Orsini y Jasond Calderón.
Este 2026 el programa matutino “Hoy día Puerto Rico” presentará cambios en su plantilla principal. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

En medio de los sorpresivos cambios en la plantilla principal deHoy Día Puerto Rico”, el programa matutino que se transmite por Telemundo anunció la llegada del doctor Guillermo Colón, mejor conocido como el “doctor de los rostros universales”, quien se integra como parte del equipo de colaboradores del espacio televisivo.

Según se indicó a través de un comunicado de prensa, el experto en medicina primaria y estética formará parte del segmento “Hablemos de salud”, donde todos los martes se ofrecerá al televidente información útil y práctica sobre bienestar, prevención y calidad de vida.

Dr. Guillermo Colón participará todos los martes en el segmento "Hablemos de salud".
Dr. Guillermo Colón participará todos los martes en el segmento "Hablemos de salud". (Suministrada)

“Me siento honrado de poder llevar mensajes de salud que impacten positivamente la vida de nuestra gente. La educación es una de las herramientas más poderosas para prevenir y vivir mejor”, expresó el galeno, quien cuenta con su oficina, “Health & Aesthetic Clinic”, ubicada en el Cupey Professional Mall.

Además de su preparación en medicina primaria, también se enfoca en el campo de la estética, atendiendo desde pacientes regulares, figuras públicas y reinas de belleza como Miss Universe Puerto Rico 2023, Karla Guilfú; Miss Grand Puerto Rico 2023, Cristina Ramos y Miss Universe Puerto Rico 2018, Kiaraliz Ortega entre otras. De ahí fue catalogado como “el doctor de los rostros universales.”

Cabe destacar que la integración del doctor Colón se da a solo días de anunciadas las salidas de los presentadores Jacky Fontánez y Carlos McConnie, así como de la experta en cocina, chef Marilyn, respondiendo a una reestructuración de operaciones para este 2026.

Jacky Fontánez, Ivonne Orsini y Pamela Noa se mostraron entusiasmadas ante la oportunidad que les ofreció Telemundo Puerto Rico de laborar juntas en "Hoy día Puerto Rico". Orsini forma parte del proyecto desde su lanzamiento en el 2021. "Hoy día Puerto Rico" se transmite de lunes a viernes a las 8:00 a.m.
1 / 7 | El poder femenino se apodera de "Hoy día Puerto Rico" . Jacky Fontánez, Ivonne Orsini y Pamela Noa se mostraron entusiasmadas ante la oportunidad que les ofreció Telemundo Puerto Rico de laborar juntas en "Hoy día Puerto Rico". - Vanessa Serra Díaz
