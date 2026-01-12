Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece la madre de Pedro Juan Figueroa: “Mi mamá no soportó la pérdida de mi hermano”

La información fue confirmada por el hermano del reportero de “Lo Sé Todo”, José Figueroa

12 de enero de 2026 - 6:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pedro Juan Figueroa (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

A solo una semana del fallecimiento del presentador de “Lo Sé Todo”, Pedro Juan Figueroa, su familia confirmó esta tarde la muerte de su madre, Luz María Rivera, quien sufrió un infarto el pasado 9 de enero tras experimentar un fuerte dolor en el pecho.

La información fue confirmada por el hermano del reportero televisivo, José Figueroa, quien detalló la triste noticia en el programa que se transmite por Wapa Televisión.

“Mi mamá no soportó la pérdida de mi hermano y lamentablemente falleció, y ahora está con mi hermano, está en mejor sitio”, detalló visiblemente afectado Figueroa.

“Estuve con ella, le preparé comida. Como a las 10 de la noche me llamó, que llamara a una ambulancia porque se sentía mal. Cuando llegué, antes de que llegara la ambulancia, me dijo que no podía respirar”, añadió al expresar que, posteriormente, llegó sin vida al hospital.

El presentador Pedro Juan Figueroa falleció el 1 de enero de 2026. Pedro Juan Figueroa junto a su compañera, Yulianna Vargas.Pedro Juan Figueroa junto a Rocky "The Kid".
1 / 14 | Pedro Juan Figueroa: una trayectoria que marcó la pantalla boricua. El presentador Pedro Juan Figueroa falleció el 1 de enero de 2026. - Suministrada

Según se informó, la última voluntad de doña Luz María fue ser cremada, por lo que no se realizará un servicio de velatorio.

“El dolor fue tan fuerte para doña Luz María que no lo contuvo; se tuvo que ir con él. Así hablamos José y yo por teléfono. José, eres el pilar de esta familia, sigue con la fortaleza que Dios te ha dado y, como bien dices, son dos pérdidas fuertes de las personas que más quieres en el mundo; se fueron de una semana para la otra. Sin embargo, yo sé que por ahí va a venir una lluvia de bendiciones para ti y toda la familia”, expresó la también animadora del programa, Yulianna Vargas.

El comentarista de farándula falleció el 1 de enero de 2026 a causa de un tumor en el cerebro que le había sido detectado recientemente, según confirmó su familia.

Figueroa se aprestaba a recibir tratamiento médico para su condición, la cual no se hizo pública hasta luego de su deceso a través de “Noticentro”, de Wapa Televisión.

ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
