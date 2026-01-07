Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
“Lo sé todo” rinde homenaje a Pedro Juan Figueroa: “Te veo luego, pero en el estudio celestial”

Hoy se transmitió el primer programa después de la muerte del destacado presentador de televisión

7 de enero de 2026 - 4:06 PM

Pedro Juan Figueroa y Yulianna Vargas laboraron durante 13 años corridos. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El inicio del 2026 se vivió con profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento del presentador Pedro Juan Figueroa, una de las figuras más carismáticas de la televisión. Con una trayectoria que abarcó décadas, el comunicador no solo informó a la audiencia, sino que se convirtió en una presencia familiar a través del programa “Lo sé todo” de Wapa Televisión, donde su estilo jovial y compromiso con la verdad dejaron una huella imborrable.

Nacido en Ponce y con una carrera que lo llevó desde el reportaje de crimen hasta la sátira política en programas como “Echando chispa” de Noti Uno Radio, Figueroa representó la evolución del comunicador puertorriqueño.

Hoy, 7 de enero, “Lo sé todo” transmitió su primer programa después del fallecimiento del animador el 1 de enero. Para honrar su vida y legado, la producción preparó un especial que arrancó con las emotivas dedicatorias de sus compañeros.

Entre todas, se destacó la de la periodista Yulianna Vargas, quien laboró junto a Figueroa por los pasados 13 años. Este “matrimonio laboral” inició en el desaparecido espacio “Dando candela” de Telemundo.

“Estoy segura de que de ti aprendí la energía con la que se habla en televisión, el decir mucho, pero no decirlo todo para luego, en el momento que nadie se espera, soltar la bomba y crear ese gran impacto. Como bien me decías: ‘qué mucho has aprendido, Yulianna’. Sí, he aprendido, en efecto. Qué mucho aprendí contigo, maestro”, expresó Vargas.

“La Vecina”, de igual manera, enalteció el respeto y conocimiento de su amigo y colega sobre la industria de la televisión. Según relató, la química que desarrollaron a lo largo de los años fue única.

“13 años trabajando al ladito tuyo. Te extrañaré, mi amor. Te extrañaré, mi vecino querido. Una de mis frustraciones es que todo pasó tan rápido. Trabajamos un viernes y ese día dije: mi Pedro no es el mismo, y tres semanas después te tengo que decir adiós”, continuó.

Finalmente, Vargas agradeció que pudo despedirse de su compañero y mentor. “Te veo luego, pero en el estudio celestial”, concluyó.

El resto de copresentadores del programa pudo, de igual manera, dedicar unas palabras a Figueroa. Este equipo está conformado por Saudy Rivera, Fernan Vélez “El Nalgorazzi”, Catherine Castro, Michelle López y Enrique “Kike” Cruz.

A través de un reportaje, otras figuras como Rafael José, Alex Díaz y Jailenne Rivera abundaron sobre cómo Figueroa marcó sus respectivas carreras profesionales. Los tres compartieron varias anécdotas y contaron cómo recordarán al presentador con quien coincidieron en el ámbito profesional.

El presentador y comentarista de farándula falleció a causa de un tumor en el cerebro que le había sido detectado recientemente, según confirmó su familia. Figueroa se aprestaba a recibir tratamiento médico para su condición, que no se hizo pública hasta el 2 de enero a través de Noticentro, de Wapa Televisión.

El presentador Pedro Juan Figueroa falleció el 1 de enero de 2026. Pedro Juan Figueroa junto a su compañera, Yulianna Vargas.Pedro Juan Figueroa junto a Rocky "The Kid".
1 / 14 | Pedro Juan Figueroa: una trayectoria que marcó la pantalla boricua. El presentador Pedro Juan Figueroa falleció el 1 de enero de 2026. - Suministrada
