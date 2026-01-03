Opinión
Comparten detalles del funeral de Pedro Juan Figueroa

El presentador, quien trabajó por décadas en los medios, principalmente en el campo de la farándula, dedicó los últimos años de su vida al programa “Lo sé todo”

3 de enero de 2026 - 6:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pedro Juan Figueroa. (Suministrada)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

El servicio fúnebre para rendir respetos y conmemorar la vida del presentador y comentarista de farándula, Pedro Juan Figueroa, se llevará a cabo este domingo, 4 de enero, en la funeraria Shalom Memorial, en el municipio de Ponce. El velatorio estará abierto al público a partir de la 1:00 p.m, según compartió el equipo de “Lo sé todo” en las redes sociales.

Figueroa, quien trabajó por décadas en los medios, principalmente en el campo de la farándula, dedicó los últimos años de su vida al mencionado programa de Wapa TV.

Previo a esta etapa de su vida, Figueroa se destacó como reportero en radio, cubriendo principalmente temas policiales.

El anuncio de la muerte del presentador llegó de forma sorpresiva el pasado jueves, 1 de enero. Luego trascendió que Figueroa había sido diagnosticado con un tumor cerebral hacía apenas unas semanas. Desde hace meses, seguidores suyos comentaban en las redes sociales sobre su visible y progresivo desmejoramiento físico.

La familia de Figueroa se ha limitado a dar las gracias por los mensajes de solidaridad que han recibido y solicitaron ayuda para costear los gastos fúnebres el viernes.

Al momento, no se conocen más detalles sobre los últimos días de Figueroa ni sobre su enfermedad.

Detalles del funeral de Pedro Juan Figueroa.
Detalles del funeral de Pedro Juan Figueroa. (Captura)
Tags
Pedro Juan FigueroaMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
