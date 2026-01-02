Revelan causa de muerte de Pedro Juan Figueroa y primeros detalles de sus exequias
El presentador falleció a causa de una complicada enfermedad
2 de enero de 2026 - 5:12 PM
El presentador y comentarista de farándula, Pedro Juan Figueroa, falleció a causa de un tumor en el cerebro que le había sido detectado recientemente, según confirmó su familia.
Figueroa se aprestaba a recibir tratamiento médico para su condición, que no se hizo pública hasta el día de hoy a través de Noticentro, de Wapa Televisión.
A lo largo de su vida, el presentador se destacó cubriendo y comentando temas de farándula en distintos medios y formatos como radio y televisión.
Al final de su carrera, Figueroa se destacó en el programa “Lo sé todo” de Wapa Televisión, siendo el único miembro del elenco original que seguía formando parte del reconocido y muchas veces controversial programa.
Varias figuras mediáticas expresaron sus condolencias ante el sorpresivo anuncio de la muerte del presentador, como la veterana reportera de Noticentro, Luz Nereida Vélez, quien recordó su último encuentro con Figueroa en los pasillos del canal hace solo algunas semanas.
Fernan Vélez, más conocido como el “Nalgorazzi”, también compartió su tristeza y describió como un honor el poder haber trabajado junto Figueroa, de quien aprendió mucho sobre el mundo de la farándula.
“Siempre fue un buen compañero, con una sonrisa, con una buena actitud y es una figura que será recordada por su trayectoria en televisión y radio”, comentó la presentadora Katiria Soto luego de un segmento dedicado al comentarista.
Normando Valentín también recordó la primera vez que coincidió con Figueroa en el año 1991 en la estación WQBS, “La gran cadena de noticias”, que luego se convirtió en la “Súper cadena”.
El programa “Lo Sé Todo” no se emitió hoy por estar en un receso por la época festiva, y su próximo programa será el 7 de enero.
La familia del presentador compartió que los actos fúnebres se llevarán a cabo en su natal pueblo de Ponce y que estará abierto al público, aunque todavía no habían compartido detalles precisos sobre fecha y horario.
De hecho, más temprano en el día, compartieron una publicación en redes sociales solicitando ayuda para costear los gastos fúnebres. “A aquel que desee hacer algún tipo de donativo para los gastos fúnebres y médicos puede enviarlo por ATH Móvil al número 787-366-4044″, compartió su hermano, José Ángel Figueroa, hablando en nombre de la familia.
