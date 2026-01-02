Revelan causa de muerte de Pedro Juan Figueroa y primeros detalles de sus exequias

El presentador y comentarista de farándula, Pedro Juan Figueroa, falleció a causa de un tumor en el cerebro que le había sido detectado recientemente, según confirmó su familia.

Figueroa se aprestaba a recibir tratamiento médico para su condición, que no se hizo pública hasta el día de hoy a través de Noticentro, de Wapa Televisión.

A lo largo de su vida, el presentador se destacó cubriendo y comentando temas de farándula en distintos medios y formatos como radio y televisión.

1 / 14 | Pedro Juan Figueroa: una trayectoria que marcó la pantalla boricua. El presentador Pedro Juan Figueroa falleció el 1 de enero de 2026. - Suministrada 1 / 14 Pedro Juan Figueroa: una trayectoria que marcó la pantalla boricua El presentador Pedro Juan Figueroa falleció el 1 de enero de 2026. Suministrada Compartir

Al final de su carrera, Figueroa se destacó en el programa “Lo sé todo” de Wapa Televisión, siendo el único miembro del elenco original que seguía formando parte del reconocido y muchas veces controversial programa.

Varias figuras mediáticas expresaron sus condolencias ante el sorpresivo anuncio de la muerte del presentador, como la veterana reportera de Noticentro, Luz Nereida Vélez, quien recordó su último encuentro con Figueroa en los pasillos del canal hace solo algunas semanas.

PUBLICIDAD

Fernan Vélez, más conocido como el “Nalgorazzi”, también compartió su tristeza y describió como un honor el poder haber trabajado junto Figueroa, de quien aprendió mucho sobre el mundo de la farándula.

“Siempre fue un buen compañero, con una sonrisa, con una buena actitud y es una figura que será recordada por su trayectoria en televisión y radio”, comentó la presentadora Katiria Soto luego de un segmento dedicado al comentarista.

Normando Valentín también recordó la primera vez que coincidió con Figueroa en el año 1991 en la estación WQBS, “La gran cadena de noticias”, que luego se convirtió en la “Súper cadena”.

El programa “Lo Sé Todo” no se emitió hoy por estar en un receso por la época festiva, y su próximo programa será el 7 de enero.

La familia del presentador compartió que los actos fúnebres se llevarán a cabo en su natal pueblo de Ponce y que estará abierto al público, aunque todavía no habían compartido detalles precisos sobre fecha y horario.