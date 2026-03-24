Zayira Jordán Conde saca de sus puestos a cinco rectores de la UPR

La presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Zayira Jordán Conde, le retiró la confianza este martes a la rectora del recinto de Río Piedras, Angélica Varela Llavona, lo que implica su destitución, a la vez que pidió o aceptó las renuncias a otros cuatro rectores del sistema universitario.

“En mi rol como presidenta del sistema universitario, tengo la responsabilidad indelegable de velar por el funcionamiento eficiente a nivel administrativo, académico y fiscal de cada uno de nuestros recintos. Estas determinaciones responden a un proceso de evaluación responsable, ponderado y centrado exclusivamente en el fortalecimiento institucional de la Universidad y en la estabilidad operacional que exige el momento que atravesamos”, expresó la presidenta de la UPR, en declaraciones escritas.

Jordán Conde anunció que pidió la renuncia al rector de Mayagüez, Agustín Rullán. Informó, además, que solicitó las salidas del rector de Bayamón, Miguel Vélez Rubio; la rectora de Ponce, Hortensia “Tessie” Cruz Rivera; y la rectora de Aguadilla, Sonia Rivera González.

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“Agradezco la disposición al servicio de los funcionarios que han ocupado estas posiciones. Las decisiones sobre el liderazgo institucional son tomadas en aras de la unidad de propósito, coordinación efectiva y una visión compartida con la administración central para avanzar los proyectos prioritarios de la Universidad de Puerto Rico”, indicó Jordán Conde.

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