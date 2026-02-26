¿Acuerdo o guerra? Estados Unidos e Irán inician conversaciones cruciales

Irán y Estados Unidos mantuvieron horas de conversaciones indirectas el jueves en Ginebra sobre las negociaciones nucleares de Teherán, consideradas como una última oportunidad para la diplomacia, ya que Estados Unidos ha enviado una flota de aviones y buques de guerra a Oriente Próximo para presionar a Teherán para que llegue a un acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere un acuerdo para limitar el programa nuclear iraní, y ve una oportunidad mientras el país está luchando en casa con la creciente disidencia tras las protestas nacionales del mes pasado. Irán, por su parte, ha mantenido que quiere seguir enriqueciendo uranio incluso cuando su programa está en ruinas, después de que Trump ordenara en junio un ataque contra tres de los emplazamientos nucleares de la República Islámica, parte de una cruenta guerra de 12 días el año pasado.

Si se produce un ataque estadounidense, Irán ha dicho que todas las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio se considerarían objetivos legítimos, lo que pondría en peligro a decenas de miles de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses. Irán también ha amenazado con atacar Israel, lo que significa que podría estallar de nuevo una guerra regional en todo Oriente Medio.

PUBLICIDAD

“No habría victoria para nadie, sería una guerra devastadora”, declaró a India Today el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, en una entrevista grabada el miércoles justo antes de volar a Ginebra.

“Como las bases de los estadounidenses están dispersas por distintos lugares de la región, por desgracia quizá toda la región se vería comprometida e implicada, así que es un escenario muy terrible”.

Las conversaciones de Ginebra son la tercera reunión desde la guerra de junio

Araghchi vuelve a pasar mensajes a Steve Witkoff, multimillonario promotor inmobiliario y amigo de Trump que ejerce de enviado especial del presidente a Oriente Próximo. Los dos hombres celebraron varias rondas de conversaciones el año pasado que fracasaron después de que Israel lanzara su guerra contra Irán en junio. Estas últimas conversaciones cuentan de nuevo con la mediación de Omán, un sultanato situado en el extremo oriental de la península arábiga que ha servido durante mucho tiempo de interlocutor entre Irán y Occidente.

Araghchi se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, tras llegar a Ginebra el miércoles por la noche. Los hombres “revisaron los puntos de vista y las propuestas que la parte iraní presentará para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, basado en los principios rectores acordados en la anterior ronda de negociaciones”, dijo un informe de la Agencia de Noticias de Omán, estatal. Al-Busaidi transmitirá la oferta de Irán a los funcionarios estadounidenses el jueves, añadió.

Un periodista de Associated Press vio a al-Busaidi después de que se reuniera con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el organismo de vigilancia nuclear de las Naciones Unidas. El diplomático omaní hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a una pregunta sobre si tenía esperanzas en las conversaciones.

PUBLICIDAD

Al-Busaidi regresó el jueves a la residencia diplomática de Omán, a orillas del lago Lemán. Un convoy que se cree que transportaba diplomáticos estadounidenses llegó más tarde al complejo, seguido de otro que se cree que transportaba diplomáticos iraníes. Omán publicó más tarde imágenes de Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, reunidos con al-Busaidi en la residencia, señalando el inicio de las conversaciones.

Las conversaciones duraron unas tres horas antes de que la delegación estadounidense abandonara el lugar. Al-Busaidi escribió en X que Estados Unidos e Irán reanudarán las conversaciones nucleares indirectas más tarde el jueves.

“Hoy hemos intercambiado ideas creativas y positivas en Ginebra”, escribió el diplomático omaní. “Esperamos hacer más progresos”.

En esta ronda de negociaciones tras la guerra de junio, Trump ha presionado para detener por completo el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, así como para abordar el programa de misiles balísticos de Teherán y su apoyo a las fuerzas militantes regionales. Irán ha mantenido que las conversaciones deben centrarse únicamente en cuestiones nucleares.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró el miércoles a la prensa que Irán “siempre está intentando reconstruir elementos” de su programa nuclear. Dijo que Teherán no está enriqueciendo uranio en este momento, “pero están tratando de llegar al punto en que finalmente puedan”.

Irán ha dicho que no se ha enriquecido desde junio, pero ha impedido que los inspectores del OIEA visiten los emplazamientos que Estados Unidos bombardeó. Las fotos de satélite analizadas por The Associated Press también han mostrado actividad en dos de esos sitios, lo que sugiere que Irán está tratando de evaluar y potencialmente recuperar material allí.

PUBLICIDAD

Occidente y el OIEA afirman que Irán tuvo un programa de armas nucleares hasta 2003. Antes del ataque de junio, había estado enriqueciendo uranio hasta el 60% de pureza, a un corto paso técnico de los niveles de armamento del 90%.

Las agencias de inteligencia estadounidenses consideran que Irán aún no ha reiniciado un programa armamentístico, pero “ha emprendido actividades que lo sitúan en una mejor posición para producir un dispositivo nuclear, si decide hacerlo”. Aunque insisten en que su programa es pacífico, las autoridades iraníes han amenazado en los últimos años con buscar la bomba.

“El principio es muy simple: Irán no puede tener un arma nuclear”, declaró el vicepresidente estadounidense JD Vance a los periodistas en la Casa Blanca el miércoles.

Vance dijo que Trump está “enviando a esos negociadores para tratar de abordar ese problema” y “quiere abordar ese problema diplomáticamente.”

“Pero, por supuesto, el Presidente también tiene otras opciones”, añadió Vance.

La amenaza de una acción militar desata temores de guerra

Si las conversaciones fracasan, la incertidumbre se cierne sobre el calendario de cualquier posible ataque.

Si el objetivo de una posible acción militar es presionar a Irán para que haga concesiones en las negociaciones nucleares, no está claro si unos ataques limitados funcionarían. Si el objetivo es derrocar a los dirigentes iraníes, es probable que Estados Unidos se vea obligado a emprender una campaña militar de mayor envergadura y duración. No ha habido ninguna señal pública de planificación para lo que vendría después, incluido el potencial de caos en Irán.

También existe incertidumbre sobre lo que cualquier acción militar podría significar para la región en general. Teherán podría tomar represalias contra las naciones del Golfo Pérsico aliadas de Estados Unidos o contra Israel. Los precios del petróleo han subido en los últimos días en parte debido a estas preocupaciones, y el crudo Brent de referencia ronda ahora los 70 dólares el barril. En la última ronda de conversaciones, Irán declaró que había interrumpido brevemente el tráfico en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo comercializado.

PUBLICIDAD