3 de noviembre de 2025
75°lluvia moderada
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Acusan a hombre en el Reino Unido de intento de asesinato por apuñalamiento en tren que hirió a 11 personas

Anthony Williams, de 32 años, enfrenta 10 cargos de intento de asesinato y posesión de un arma blanca

3 de noviembre de 2025 - 6:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Policías armados patrullan estación St. Pancras en Londres. (Yui Mok)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Londres — La policía del Reino Unido acusó el lunes a un hombre de 32 años de intento de asesinato por un ataque de apuñalamiento masivo en un tren que hirió a 11 personas, y dijo que también intentó matar a alguien en una estación de tránsito de Londres más temprano el mismo día.

RELACIONADAS

La policía británica de transporte dijo que Anthony Williams está acusado de 10 cargos de intento de asesinato, uno de agresión que causó daños corporales reales y uno de posesión de un artículo con hoja por el ataque del sábado.

También está acusado de intento de asesinato por un incidente separado en la estación de tren ligero Pontoon Dock en Londres más temprano ese día, y la policía dijo que los investigadores están ‘analizando otras posibles ofensas vinculadas’.

La policía dice que no están tratando los apuñalamientos como un acto de terror y no están buscando otros sospechosos. Un segundo hombre arrestado inicialmente como sospechoso fue liberado sin cargos el domingo después de que se determinó que el hombre de 35 años no estaba involucrado.

Williams, un ciudadano británico de la ciudad de Peterborough en el este de Inglaterra, debe comparecer ante el tribunal más tarde el lunes.

La ola de apuñalamientos, que duró varios minutos, sembró el miedo y el pánico en un tren que iba de Doncaster, en el norte de Inglaterra, a Londres el sábado por la noche. El tren estaba aproximadamente a la mitad de su viaje y acababa de salir de una parada en Peterborough cuando la policía comenzó a recibir llamadas sobre personas que estaban siendo apuñaladas a bordo.

Los pasajeros describieron escenas de pánico mientras los viajeros ensangrentados corrían por el tren para alejarse del agresor con cuchillo. La víctima más gravemente herida es un miembro del personal ferroviario que intentó detener al atacante. La policía calificó sus acciones como ‘nada menos que heroicas’.

Está hospitalizado en estado crítico pero estable.

Williams fue arrestado cuando el tren hizo una parada de emergencia en la ciudad de Huntingdon en el este de Inglaterra. La policía dice que fue detenido dentro de los ocho minutos posteriores a que los oficiales recibieran las primeras llamadas de emergencia.

Las autoridades dijeron que el ataque fue un incidente aislado, pero aumentaron la seguridad en el ferrocarril, con agentes de policía armados patrullando el lunes en las principales estaciones de tren.

Breaking NewsReino Unido
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
