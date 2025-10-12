Afganistán dice que ha matado a 58 soldados paquistaníes en operaciones fronterizas nocturnas

Peshawar - Afganistán afirmó el domingo haber matado a 58 soldados paquistaníes en operaciones fronterizas nocturnas, respondiendo a lo que describió como repetidas violaciones de su territorio y espacio aéreo.

A principios de la semana, las autoridades afganas acusaron a Pakistán de estar detrás de explosiones en Kabul, la capital, y en un mercado en el este del país. Pakistán no se atribuyó la responsabilidad del ataque.

El portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, declaró que las fuerzas afganas capturaron 25 puestos militares paquistaníes, además de matar a 58 soldados e herir a otros 30.

“La situación en todas las fronteras oficiales y líneas de facto de Afganistán está bajo completo control, y las actividades ilegales han sido en gran medida prevenidas”, dijo Mujahid en una conferencia de prensa en Kabul. No hubo confirmación inmediata desde Pakistán sobre las bajas.

Pakistán ha atacado previamente ubicaciones dentro de Afganistán, apuntando a lo que alega son escondites milicianos, aunque ha sido en áreas remotas y montañosas. Las dos partes también han librado escaramuzas a lo largo de la frontera. Pero los intensos enfrentamientos del sábado por la noche subrayan las crecientes tensiones de seguridad.

El Ministerio de Defensa del gobierno talibán dijo temprano el domingo por la mañana que sus fuerzas realizaron “operaciones de represalia y exitosas” a lo largo de la frontera.

“Si el lado opuesto vuelve a violar la integridad territorial de Afganistán, nuestras fuerzas armadas están completamente preparadas para defender las fronteras de la nación y darán una respuesta contundente”, añadió el Ministerio.

El cruce fronterizo de Torkham, una de las dos principales rutas comerciales entre los dos países, no abrió el domingo a su hora habitual de las 8 de la mañana.

El cruce en Chaman, en el suroeste de Pakistán, también estaba cerrado. Varias personas, incluidos refugiados afganos que salían de Pakistán, fueron rechazadas debido al empeoramiento de la situación de seguridad.

Un periodista de Associated Press en Chaman oyó aviones sobrevolando Spin Boldak, una ciudad en la provincia sureña de Kandahar en Afganistán, y vio humo elevándose tras una explosión.

Las potencias regionales piden calma mientras Pakistán condena el ataque

Pakistán acusa a las autoridades afganas de albergar a miembros del grupo prohibido Tehreek-i-Taliban Pakistán. Islamabad señala que el grupo lleva a cabo ataques mortales dentro de Pakistán, pero Kabul niega la acusación, afirmando que no permite que su territorio sea utilizado contra otros países.

Antes de la afirmación afgana de bajas, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó el ataque y dijo que el ejército del país “no solo dio una respuesta adecuada a las provocaciones de Afganistán, sino que también destruyó varios de sus puestos, obligándolos a retirarse”.

Funcionarios de seguridad paquistaníes compartieron videos que supuestamente muestran puestos de control afganos destruidos, pero las imágenes no pudieron ser verificadas de manera independiente porque los medios no tienen acceso a estas áreas.

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí emitió un comunicado el sábado por la noche, pidiendo “moderación, evitar la escalada y adoptar el diálogo y la sabiduría para ayudar a reducir las tensiones y mantener la seguridad y estabilidad de la región”. Arabia Saudí acaba de alcanzar un pacto de defensa mutua con Pakistán, lo que aparentemente puso al reino bajo el paraguas nuclear de Islamabad tras el ataque de Israel a Qatar.

Qatar también expresó su preocupación por las crecientes tensiones entre Afganistán y Pakistán.

Un alto funcionario de seguridad paquistaní, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para dialogar con los medios, dijo que las fuerzas afganas abrieron fuego en varias áreas fronterizas del noroeste en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, incluidos los distritos de Chitral, Bajaur, Mohmand, Angoor Adda y Kurram.

El funcionario añadió que las tropas respondieron con armamento pesado cerca de Tirah en el distrito de Khyber y al otro lado de la frontera en la provincia de Nangarhar en Afganistán.