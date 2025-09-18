Opinión
18 de septiembre de 2025
78°lluvia moderada
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Talibanes extienden la prohibición de internet en Afganistán

La medida, impuesta para “prevenir la inmoralidad”, afecta a oficinas gubernamentales, empresas privadas e instituciones públicas

18 de septiembre de 2025 - 8:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Organización de Apoyo a los Medios de Comunicación de Afganistán condenó la prohibición y expresó su preocupación. (Rahmat Gul)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Jalalabad, Afganistán - Una ofensiva de los talibanes para “prevenir la inmoralidad” se está extendiendo por Afganistán, y más provincias están perdiendo el acceso a internet de fibra óptica después de que el líder del país impusiera una prohibición total de la tecnología.

Es la primera vez que se impone una prohibición de este tipo desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, y deja a las oficinas gubernamentales, el sector privado, las instituciones públicas y los hogares sin internet Wi-Fi. Sin embargo, el internet móvil sigue funcionando. Los funcionarios dicen que se están encontrando alternativas “para las necesidades”.

La provincia norteña de Balkh confirmó el martes el cierre de la conexión Wi-Fi, con informes de graves interrupciones en otras partes del país. El jueves, funcionarios del este y del norte dijeron que el acceso a internet fue cortado en las provincias de Baghlan, Badakhshan, Kunduz, Nangarhar y Takhar.

Siddiqullah Quraishi, de la Dirección de Cultura de Nangarhar, confirmó el cierre a The Associated Press. La oficina del gobernador en Kunduz compartió un mensaje en un grupo oficial de WhatsApp.

La Organización de Apoyo a los Medios de Comunicación de Afganistán condenó la prohibición y expresó su preocupación.

“Esta acción, llevada a cabo por orden del líder de los talibanes, no solo interrumpe el acceso de millones de ciudadanos a la información gratuita y a los servicios esenciales, sino que también supone una grave amenaza para la libertad de expresión y el trabajo de los medios de comunicación”, dijo.

El año pasado, un portavoz del Ministerio de Comunicaciones, Enayatullah Alokozai, dijo al canal de televisión privado TOLO News que Afganistán tenía una red de fibra óptica de más de 1,800 kilómetros (1,125 millas) y que se había dado la aprobación para 488 kilómetros (305 millas) adicionales.

La mayoría de las provincias afganas han tenido servicios de fibra óptica hasta ahora.

