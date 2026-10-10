Al menos 27 heridos leves y más de 400 edificaciones afectadas por terremotos en Panamá

El terremoto de magnitud 7.7 que sacudió este viernes Panamá dejó al menos 27 heridos leves, unos 300 evacuados y más de 400 edificaciones afectadas, entre ellas 142 residencias y 188 centros escolares, sin que se registren víctimas mortales, según el último balance de las autoridades panameñas.

“Los reportes iniciales reflejan daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en distintas provincias del país (...) Hasta el momento no se reportan personas desaparecidas”, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en un comunicado.

El terremoto, cuyo epicentro se situó cerca de la localidad de Tonosí, en el suroeste del país, tuvo una magnitud de 7.7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), mientras que el Instituto de Geociencias (IGC) de Panamá lo rebajó a 7.5, mientras prosiguen las réplicas, más de un centenar.

1 / 32 | 📷 Terremoto en Panamá: impactantes imágenes del sismo de magnitud 7.7. Un terremoto de magnitud preliminar de 7.7 sacudió Panamá durante la tarde del viernes, provocando evacuaciones y preocupación entre la población. - MONCHO TORRES 1 / 32 📷 Terremoto en Panamá: impactantes imágenes del sismo de magnitud 7.7 Un terremoto de magnitud preliminar de 7.7 sacudió Panamá durante la tarde del viernes, provocando evacuaciones y preocupación entre la población. MONCHO TORRES Compartir

Según el informe, gran parte del país resultó afectado en mayor o menor medida por el terremoto.

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En total en las nueve provincias afectadas, además de los 27 heridos leves, resultaron dañadas por el temblor 142 viviendas, cuatro edificios residenciales, 188 centros escolares, 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, siete hoteles, nueve puentes y múltiples tramos viales, entre otros, además de daños en plantas potabilizadoras.

En la provincia de Los Santos, donde se encuentra Tonosí, se reportaron 14 residencias y cinco hoteles con afectaciones parciales, seis personas con lesiones menores, cuatro hospitales con daños parciales, además de 22 centros educativos, dos iglesias y 18 edificios gubernamentales afectados.

En esa provincia, aproximadamente 300 personas en una comunidad costera fueron evacuadas hacia otra más elevada ante el incremento del nivel del mar, y cinco comunidades permanecen incomunicadas debido a daños en puentes, carreteras y deslizamientos de tierra.

La tierra se abrió: el aterrador instante del terremoto en Panamá Mientras una casa se estremecía, la carretera se fracturaba por la fuerza del sismo de magnitud 7.7

También en la provincia de Coclé, otra de las más golpeadas y donde se encuentra la localidad de Penonomé, el balance preliminar registra 50 residencias afectadas, dos hoteles con daños de consideración, 17 personas con lesiones menores, dos hospitales con afectaciones menores, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales afectados, además de ocho familias trasladas a un albergue.

Una de las dos torres de la catedral de San Juan Bautista de Penonomé colapsó a causa del terremoto, precisamente en momentos en que varios sacerdotes y el obispo del municipio, Edgardo Cedeño, sostenían una reunión, como dijo el prelado a EFE.

Así mismo, uno de los costados del edificio de la Gobernación de Coclé colapsó completamente y dejó al descubierto todas las oficias, mientras el otro lado se agrietó.