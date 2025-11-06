Análisis encuentra que el cambio climático impulsó los vientos y la lluvia destructiva del huracán Melissa

El cambio climático causado por el hombre impulsó los vientos destructivos y la lluvia desatada por el huracán Melissa y aumentó las temperaturas y la humedad que alimentaron la tormenta, según un análisis publicado el jueves.

Melissa fue uno de los huracanes atlánticos más fuertes en tocar tierra y trajo clima destructivo a Jamaica, Haití, República Dominicana y Cuba, causando decenas de muertes en todo el Caribe. Los techos fueron arrancados de las casas, los hospitales fueron dañados, las carreteras fueron bloqueadas por deslizamientos de tierra y los campos de cultivo fueron arruinados.

El análisis rápido de World Weather Attribution encontró que el cambio climático aumentó las velocidades máximas del viento de Melissa en un 7% e intensificó la lluvia en un 16%. Los científicos también escribieron que la temperatura y la humedad en la que la tormenta se intensificó fueron seis veces más probables debido al cambio climático en comparación con un mundo preindustrial.

Los análisis rápidos de atribución son un tipo de investigación que estudia los factores que influyen en un evento climático extremo y exploran cómo habría sido el evento en un mundo sin cambio climático. Por lo general, se publican días o semanas después de un evento climático extremo.

Melissa rastreó lentamente a través de la región y atrajo enormes cantidades de energía del agua oceánica anormalmente cálida. El análisis informó que las temperaturas del océano en el camino de Melissa a través del Caribe fueron de aproximadamente 1.4°C (34.52°F) más cálidas en comparación con un clima preindustrial.

“Las temperaturas más cálidas del océano son efectivamente el motor que impulsa un huracán... cuanto más cálidas son las temperaturas del océano, mayor es la velocidad del viento que puede tener un huracán”, dijo Theodore Keeping, un científico climático que trabaja para WWA y contribuyó al análisis.

Melissa es la cuarta tormenta en el Atlántico este año en experimentar una rápida intensificación, que es cuando los vientos máximos sostenidos de un ciclón tropical aumentan en al menos 30 nudos (aproximadamente 56 kph) en 24 horas.

“Un huracán tan raro en realidad habría tenido velocidades de viento aproximadamente 16 kph menos extremas” en un clima preindustrial, dijo Keeping. Dijo que la investigación vincula las velocidades del viento de los huracanes con los daños económicos y que habría habido menos destrucción causada por Melissa si los vientos fueran más lentos.

Los científicos han vinculado la rápida intensificación de los huracanes en el Atlántico con el cambio climático causado por el hombre. Los gases que calientan el planeta liberados por los humanos, como el dióxido de carbono, hacen que la atmósfera retenga más vapor de agua y aumente las temperaturas del océano. Los océanos más cálidos dan a los huracanes combustible para desatar más lluvia y fortalecerse más rápidamente.

“Es como básicamente tomar una esponja y exprimirla, y el cambio climático está haciendo que esa esponja sea aún más grande”, dijo Brian Tang, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad de Albany.

Tang, que no participó en la investigación de WWA, dijo que la metodología del estudio publicado el jueves parece sólida, y uno de los aspectos más novedosos del análisis fue la conexión que los científicos establecieron entre las velocidades del viento y el aumento de los daños, lo que, según dijo, es un área de investigación desafiante.

Andrew Dessler, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad de Texas A&M, que no participó en la investigación de WWA, dijo que los hallazgos del análisis rápido están en línea con la investigación existente sobre el cambio climático y las tormentas tropicales en el Atlántico. “Esto es completamente consistente con nuestra expectativa de lo que va a suceder en el futuro”, dijo Dessler.

Los análisis rápidos de atribución ayudan a satisfacer la necesidad de una explicación sobre la influencia del cambio climático poco después de que ocurra un evento climático catastrófico, dijo Dessler. Dijo que tales análisis son “muy valiosos como una mirada rápida” antes de que los científicos puedan hacer cálculos que consumen más tiempo.