prima:Suscriptores
5 de noviembre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Aumentan a 43 los muertos en Haití luego del paso del huracán Melissa por la región

Unos 30 municipios sufrieron inundaciones que causaron importantes daños materiales y riesgos para la población

5 de noviembre de 2025 - 1:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personas dentro de un refugio para familias desplazadas por la violencia de las pandillas que se inundó por las lluvias provocadas por el huracán Melissa, en Puerto Príncipe, Haití, el miércoles 29 de octubre de 2025. (Odelyn Joseph)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Puerto Príncipe— La Dirección de Protección Civil de Haití aumentó este miércoles a 43 los muertos en este país por el paso del potente huracán Melissa por el Caribe, mientras que 21 personas resultaron heridas y siete siguen desaparecidas, de acuerdo con el nuevo informe de la Dirección de Protección Civil.

RELACIONADAS

El huracán Melissa “provocó crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra, lo que causó 43 muertos confirmados, 21 heridos y 13 desaparecidos (se han encontrado cinco cadáveres y un superviviente)”, indicó el organismo.

Las consecuencias han sido especialmente graves en Petit-Goâve, en el departamento del Oeste, donde se han contabilizado 25 muertos, añadió el documento, que informa de miles de casas inundadas e infraestructuras críticas, como la carretera nacional 2, continúan bloqueadas por los escombros.

Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana.Vehículos transitan por la avenida John F. Kennedy bajo la lluvia provocada por el huracán Melissa este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría Trabajadores removieron árboles caídos y escombros para abrir paso a un convoy que transporta ayuda hacia Black River, una zona afectada por el huracán Melissa, mientras avanza por Holland Bamboo, en Jamaica.
1 / 93 | Catastrófico: así fue el paso del huracán Melissa por el Caribe. Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana. - Ricardo Hernandez

A escala nacional, siete departamentos (Artibonite, Grand’Anse, Nippes, Noroeste, Oeste, Sur y Sureste) se han visto más o menos afectados por los efectos del huracán Melissa, mientras que 30 municipios sufrieron inundaciones, que causaron importantes daños materiales y riesgos para la población.

Se contabilizaron 11,952 viviendas inundadas, 176 viviendas destruidas y 4,257 viviendas dañadas, en menor o mayor medida.

Las crecidas de ríos como La Digue y Rivière Grise agravaron las inundaciones y también causaron daños en las tierras agrícolas, especialmente en los departamentos del Gran Sur.

Las inundaciones costeras, en particular en Port-Salut y Anse-à-Pitre, también provocaron el desplazamiento de 16,000 personas, de las que 1,749 siguen alojadas en diez refugios provisionales.

Tras lo ocurrido, el Gobierno haitiano declaró el estado de emergencia por tres meses en seis departamentos del país, que atraviesa desde hace años una crisis multidimensional con más de 16,000 personas muertas por la violencia de las bandas armadas desde el inicio de 2022.

Tags
Breaking NewsHuracán MelissaHaití
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
