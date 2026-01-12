Ascienden a al menos 544 las muertes por protestas en Irán, dicen activistas

La represión a las protestas a nivel nacional en Irán ha dejado al menos 544 muertos y se teme que haya aún más fallecidos, dijeron activistas el domingo, al tiempo que Teherán advierte que el ejército estadounidense e Israel serán “objetivos legítimos” si Estados Unidos usa la fuerza para proteger a los manifestantes.

Más de 10,600 personas han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una organización con sede en Estados Unidos que basa sus datos en activistas en Irán que verifican la información. La agencia ha sido precisa en rondas anteriores de disturbios en el país. Dijo que de las muertes, 496 eran manifestantes y 48 eran miembros de las fuerzas de seguridad.

Con el internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. La Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de víctimas. El gobierno iraní no ha ofrecido cifras totales de víctimas para las protestas.

Aquellos en el extranjero temen que el apagón informativo envalentone a los sectores más duros dentro de los servicios de seguridad de Irán para lanzar una represión sangrienta. Los manifestantes inundaron las calles de la capital del país y de la segunda ciudad más grande el sábado por la noche hasta el domingo por la mañana. Videos publicados en línea supuestamente mostraron más protestas el domingo por la noche hasta el lunes.

Trump y su equipo de seguridad nacional han estado sopesando una amplia gama de posibles respuestas contra Irán, incluidas ciberataques y ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel, según dos personas familiarizadas con las discusiones internas de la Casa Blanca que no estaban autorizadas a comentar públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

“El ejército lo está considerando, y estamos viendo algunas opciones muy fuertes”, dijo Trump a los periodistas el domingo por la noche. Cuando de le preguntó sobre las amenazas de represalia de Irán, dijo: “Si hacen eso, los golpearemos a niveles que nunca han sido golpeados antes”.

El despliegue militar masivo en el Caribe es un factor que el Pentágono y los planificadores de seguridad nacional de Trump deben considerar.

Desafío en el Parlamento

La amenaza de atacar al ejército estadounidense e Israel se produjo durante un discurso parlamentario de Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del Parlamento que anteriormente ha sido candidato a la presidencia.

Luego pasó a amenazar directamente a Israel — “el territorio ocupado” como lo llamó — y al ejército estadounidense, posiblemente con un ataque preventivo.

“En caso de un ataque a Irán, tanto el territorio ocupado como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán nuestros objetivos legítimos”, dijo Qalibaf. “No nos consideramos limitados a reaccionar después de la acción y actuaremos basándonos en cualquier signo objetivo de una amenaza”.

Los legisladores subieron al estrado del Parlamento gritando: “¡Muerte a Estados Unidos!”

No está claro hasta qué punto se toma Irán en serio la posibilidad de atacar, especialmente después de que sus defensas antiaéreas fueran destruidas durante la guerra de 12 días en junio con Israel. Cualquier decisión de ir a la guerra recaería en el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

El ejército de Estados Unidos ha declarado sobre Oriente Medio que está “posicionado con fuerzas que abarcan toda la gama de capacidades de combate para defender nuestras fuerzas, nuestros socios y aliados y los intereses de Estados Unidos”. Irán atacó a las fuerzas estadounidenses en la Base Aérea de Al Udeid en Qatar en junio, y la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos, con base en Oriente Medio, está estacionada en el reino insular de Baréin.

Israel, mientras tanto, “observa de cerca” la situación entre Estados Unidos e Irán, dijo un funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con periodistas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habló con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio durante la noche sobre temas que incluyen a Irán, agregó el funcionario.

“El pueblo de Israel, y el mundo entero, están asombrados por el tremendo heroísmo de los ciudadanos de Irán”, expresó Netanyahu, un conocido crítico de Irán.

En el Vaticano, el papa León XIV mencionó a Irán como un lugar “donde las tensiones continuas siguen cobrando muchas vidas”.

“Espero y rezo para que el diálogo y la paz se cultiven pacientemente en la búsqueda del bien común de toda la sociedad”, dijo.

Hubo protestas en solidaridad en varios lugares del mundo. Un portavoz dijo que el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres está “asombrado” por reportes de que la violencia contra manifestantes ha resultado en “veintenas de muertes” y llamó a las autoridades iraníes a ejercer moderación y restablecer las comunicaciones.

Protestas en Teherán y Mashhad

Videos publicados en internet desde Irán, probablemente utilizando transmisores satelitales Starlink, supuestamente mostraron a manifestantes reuniéndose en el barrio de Punak, al norte de Teherán. Parecía que las autoridades habían cortado las calles al tiempo que los manifestantes agitaban sus celulares encendidos. Otros golpeaban objetos de metal cuando estallaban artefactos pirotécnicos.

“El patrón de protestas en la capital ha tomado en gran medida la forma de reuniones dispersas, de corta duración y fluidas, un enfoque moldeado en respuesta a la fuerte presencia de fuerzas de seguridad y al aumento de la presión sobre el terreno”, dijo la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos. “Se recibieron reportes de drones de vigilancia volando sobre las cabezas y movimientos de fuerzas de seguridad alrededor de los lugares de protesta, lo que indica un monitoreo y control de seguridad continuado”.

En Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, unas 450 millas al noreste de Teherán, las imágenes parecen mostrar a manifestantes enfrentándose a las fuerzas de seguridad. También parecía haber protestas en Kerman, 500 millas al sureste de Teherán.

El domingo por la mañana, la televisión estatal iraní hizo que sus corresponsales aparecieran en las calles de varias ciudades para mostrar áreas tranquilas con una fecha estampada en la pantalla. Teherán y Mashhad no fueron incluidas.

La retórica del gobierno también se intensificó el domingo. Ali Larijani, un alto funcionario de seguridad, acusó a algunos manifestantes de “matar personas o quemar a algunas personas, lo cual es muy similar a lo que hace el Estado Islámico”.

La televisión estatal emitió imágenes de funerales de miembros de las fuerzas de seguridad muertos mientras informaba que otros seis habían sido asesinados en Kermanshah. En la provincia de Fars, la violencia mató a 13 personas, y siete elementos de seguridad murieron en la provincia de Khorasan del Norte, agregó. También mostró una camioneta llena de cuerpos en bolsas para cadáveres y más tarde una morgue.

Incluso el presidente reformista de Irán, Masoud Pezeshkian, quien había tratado de llamar a la calma antes de que las manifestaciones estallaran en los últimos días, ofreció un tono más duro en una entrevista emitida el domingo.

“La gente tiene preocupaciones, debemos sentarnos con ellos y si es nuestro deber, debemos resolver sus preocupaciones”, dijo Pezeshkian. “Pero el deber más alto es no permitir que un grupo de alborotadores venga y destruya toda la sociedad”.