Ascienden a siete los fallecidos en ataque armado del 31 de diciembre en Ecuador

Se desconoce aún el estado en que se encuentran los restantes diez heridos

2 de enero de 2026 - 2:15 PM

Por Agencia EFE
El fallecimiento de uno de los once heridos en el ataque armado del pasado 31 de diciembre en la provincia ecuatoriana de Manabí, elevó a siete el número de muertos en ese suceso, uno de los más violentos ocurridos en esa provincia a finales de año, confirmó este vienes a EFE la Policía.

Se desconoce aún el estado en que se encuentran los restantes diez heridos en Manabí.

Entre los fallecidos hay un menor de 15 años hasta adultos de 40 y una mujer embarazada, quien era una de las heridas y que falleció en una casa de salud un día después del ataque armado.

Entre los 10 heridos hay dos menores de 9 y 6 años, además de una adolescente de 15 años.

Manabí está entre las nueve provincias y tres municipios en los que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el fin de año un nuevo estado de excepción por el aumento de la violencia y el crimen organizado.

El decreto emitido por el mandatario señala que “informes técnicos actualizados” detallan que “la situación de violencia y criminalidad organizada no solo persiste sino que se ha intensificado y extendido territorialmente, evidenciándose una dinámica delictiva interconectada entre corredores logísticos y zonas de influencia que demanda una respuesta estatal integral, coherente y focalizada”.

El estado de excepción por grave conmoción interna estará vigente por 60 días también en las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. Además, se incluye a los municipios de La Maná, de la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, de Bolívar.

Ecuador está desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” declarado por Noboa para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, los que han sido denominadas como “terroristas”.

Pese a eso, el país terminó el 2025 con un récord de asesinatos, al contabilizar hasta el 19 de diciembre 8,847 homicidios, según cifras de la Policía, una escalada de violencia sin precedentes que las autoridades atribuyen a la disputa de poder y territorio entre bandas de crimen organizado.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
