Ataque ruso con drones hiere a tres niños al sur de Ucrania

Kiev, Ucrania— Drones rusos atacaron edificios de apartamentos y la red eléctrica en la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, en un ataque nocturno que dejó seis heridos, entre los que había un niño pequeño y otros dos menores, informaron las autoridades el miércoles.

Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin expresó confianza en la eventual victoria de su país en la guerra de casi cuatro años contra su vecino.

Cuatro edificios de apartamentos sufrieron daños en el bombardeo, explicó el jefe de la administración militar regional, Oleh Kiper. La compañía eléctrica DTEK indicó que dos de sus instalaciones sufrieron daños significativos. Además, apuntó que, tan solo en diciembre, 10 subestaciones que distribuyen electricidad en la región sufrieron daños.

Rusia ha intensificado este año sus ataques de largo alcance sobre zonas urbanas de Ucrania. En los últimos meses, a medida que la invasión rusa de su vecino se acerca a su cuarto aniversario en febrero, también ha redoblado sus operaciones contra la infraestructura energética, con el objetivo de privar a la población de calefacción y agua corriente en los duros meses de invierno.

Entre enero y noviembre de este año, más de 2,300 civiles ucranianos fallecieron y más de 11,000 resultaron heridos, indicó Naciones Unidas a principios de diciembre. Fue un 26% más que en el mismo período de 2024 y un 70% más que el año anterior, indicó.

Existen renovados esfuerzos diplomáticos para detener los combates.

El presidente estadounidense Donald Trump recibió a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky el domingo y anunció que un acuerdo de paz está “más cerca que nunca”. Se espera que el mandatario ucraniano sostenga conversaciones la próxima semana con los jefes de gobierno europeos que apoyan sus esfuerzos para conseguir unas condiciones aceptables.

Convencido de la victoria

A pesar de los avances en las negociaciones de paz, que no mencionó, Putin reafirmó su creencia en el eventual éxito de Rusia en su invasión durante su tradicional discurso de Año Nuevo.

Elogió especialmente a las tropas rusas desplegadas en Ucrania, describiéndolas como héroes que “luchan por su tierra natal, la verdad y la justicia”.

“Creemos en ustedes y en nuestra victoria”, dijo Putin, citado por la agencia estatal de noticias rusa Tass.

El Ministerio de Defensa ruso informó que derribó 86 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones rusas, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Moscú hace más de una década.

Rusia insiste en ataque a residencia de Putin

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video de un dron derribado que, según dijo, era uno de los 91 drones ucranianos involucrados en un supuesto ataque esta semana a una residencia de Putin en el noroeste de Rusia, una afirmación que Kiev ha negado como una “mentira”.

El video nocturno mostró a un hombre con camuflaje, casco y chaleco de Kevlar de pie cerca de un dron dañado en la nieve. El hombre, con el rostro cubierto, habla sobre el dron. Ni el hombre ni el Ministerio de Defensa proporcionaron ninguna ubicación o fecha.

No fue posible verificar de manera independiente los reportes, y de momento las autoridades ucranianas no han hecho declaraciones respecto al incidente.

Las autoridades ucranianas han negado las acusaciones de un ataque a la residencia campestre de Putin junto al lago y las calificaron de una treta para hacer descarrilar los avances en las negociaciones de paz.

El mayor general Alexander Romanenkov, de las fuerzas aéreas de Rusia, dijo que los drones despegaron de las regiones ucranianas de Sumy y Chernihiv. En una sesión informativa donde no se permitieron preguntas, presentó un mapa que mostró las rutas de vuelo de los aparatos antes de ser derribados por las defensas antiaéreas rusas sobre las regiones de Bryansk, Tver, Smolensk y Novgorod.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó las acusaciones rusas de “distracción deliberada” de las conversaciones de paz.

Recibe miles de millones para armas

Zelensky anunció que Rumania y Croacia son los últimos países en unirse a un fondo que compra armas para Ucrania a Washington.

El acuerdo financiero, conocido como Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) incluye contribuciones de miembros de la OTAN, excepto Estados Unidos, para adquirir armas, municiones y equipos estadounidenses.

Desde su creación en agosto, 24 países realizan aportaciones al fondo, según Zelensky. Hasta ahora, el fondo ha recibido $4,300 millones, de los cuales casi $1,500 millones se recaudaron en diciembre, apuntó el mandatario en redes sociales.

Por su parte, el Servicio de Seguridad de Ucrania llevó a cabo un ataque con drones en una importante instalación de almacenamiento de combustible rusa en la región noroeste de Yaroslavl el martes temprano, según un funcionario de seguridad ucraniano que no estaba autorizado a hablar públicamente.