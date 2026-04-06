Ataques aéreos en Irán dejan más de 25 muertos mientras mediadores proponen un alto el fuego

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - Israel y Estados Unidos llevaron a cabo una oleada de ataques el lunes que mató a más de 25 personas en Irán y Teherán respondió con disparos de misiles contra Israel y sus vecinos árabes del Golfo. El plazo fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz se acercaba mientras mediadores circulaban una nueva propuesta de cese al fuego.

Las explosiones resonaron en Teherán y durante horas se pudieron oír aviones a reacción volando a baja altura mientras la capital era bombardeada. Una densa columna de humo negro se elevó cerca de la plaza Azadi de la ciudad después de que un ataque aéreo alcanzara los terrenos de la Universidad de Tecnología Sharif.

Medios iraníes reportaron también ataques contra instalaciones en el yacimiento iraní de gas natural South Pars. Un ataque israelí anterior contra South Pars hizo que Irán apuntara cada vez más a sitios de petróleo y gas natural de los árabes del Golfo.

Entre los muertos en uno de los ataques en Teherán estaba el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, el mayor general Majid Khademi, según medios estatales iraníes y el ministro israelí de Defensa.

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Misiles iraníes alcanzaron la ciudad israelí de Haifa, en el norte del país, donde se hallaron tres personas muertas entre los escombros de un edificio residencial, y los equipos de búsqueda buscaban a otra más.

Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí activaron sus sistemas de defensa antiaérea para interceptar misiles y drones iraníes entrantes, mientras Teherán mantenía la presión sobre sus vecinos del Golfo. Los ataques habituales de Irán contra la infraestructura energética regional y su control férreo del estrecho de Ormuz —por donde en tiempos de paz se transporta una quinta parte del petróleo mundial— han disparado los precios globales de la energía.

1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews 1 / 84 A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. Mehrnews Compartir

Bajo presión en casa, a medida que los consumidores se muestran cada vez más preocupados, Trump dio a Teherán un plazo que vence la noche del lunes, hora de Washington, y advirtió que, si no se alcanzaba un acuerdo para reabrir el estrecho, Estados Unidos atacaría las centrales eléctricas de Irán y otros objetivos de infraestructura, y haría retroceder al país “a la Edad de Piedra”.

“El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo junto, en Irán”, amenazó Trump en una publicación en redes sociales, en la que añadió que si Irán no abría el estrecho “vivirán en el infierno”.

En un esfuerzo por detener los combates, mediadores egipcios, paquistaníes y turcos han enviado a Irán y Estados Unidos una propuesta que pide un alto el fuego de 45 días y la reapertura del estrecho de Ormuz para dar tiempo a tratar de encontrar una manera de poner fin a la guerra, dijeron a The Associated Press dos funcionarios de Oriente Medio.

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Irán y Estados Unidos no han respondido a la propuesta, enviada a última hora de la noche del domingo tanto al ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, como al enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, dijeron los funcionarios. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones privadas.

Teherán no parece ceder mientras se acerca el plazo de Trump para el estrecho de Ormuz

Trump ha exigido en varias ocasiones que Irán reabra el estrecho o se enfrente a una escalada significativa de los bombardeos de Estados Unidos, aunque otras veces ha dicho que no corresponde a Washington forzar la apertura de la vía marítima o incluso que la guerra podría terminar sin que se reabriera.

También ha dado múltiples plazos a Irán sobre el tema, y después de la amenaza que publicó el domingo más tarde publicó una sola línea que decía “¡Martes, 8:00 P.M. hora del Este!” No estaba claro si eso significaba que había extendido el plazo un día más.

Teherán no ha mostrado señales de dar marcha atrás en su control férreo del transporte marítimo a través del estrecho, que estaba completamente abierto antes de que Israel y Estados Unidos atacaran Irán el 28 de febrero para iniciar la guerra.

Tras las publicaciones de Trump, plagadas de insultos, el Domingo de Pascua, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, calificó de “temerarias” las amenazas de atacar la infraestructura de Irán.

“No ganarán nada mediante crímenes de guerra”, escribió Qalibaf en X. “La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.

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El crudo Brent, el referente internacional, subió a 109 dólares en las operaciones al contado a primera hora del lunes, alrededor de un 50% más que cuando comenzó la guerra.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Irán ha dejado pasar a algunas embarcaciones por el estrecho desde que empezó la guerra, pero a ninguna perteneciente a Estados Unidos, Israel o países que se perciba que han ayudado a la campaña. Algunas han pagado a Irán por el paso y el flujo total de tráfico ha caído más de un 90% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los ataques aéreos matan a más de 25 personas en todo Irán

Uno de los ataques aéreos de la mañana del lunes tuvo como objetivo la Universidad de Tecnología Sharif de Teherán, donde medios iraníes reportaron daños en los edificios, así como en un sitio de distribución de gas natural junto al campus.

No estaba claro de inmediato qué había sido atacado en los terrenos de la universidad, donde no hay estudiantes porque la guerra ha obligado a todas las escuelas del país a pasar a clases en línea. Sin embargo, a lo largo de los años varios países han sancionado a la universidad por su trabajo con el ejército, en particular en el programa de misiles balísticos de Irán, que está controlado por la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar del país.

Tras la confirmación de que el jefe de inteligencia de la Guardia había muerto en un ataque, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, prometió seguir atacando a altos funcionarios iraníes. “Los líderes de Irán viven con la sensación de estar en la mira”, dijo Katz. “Seguiremos cazándolos uno por uno”.

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Un ataque cerca de Eslamshar, al suroeste de Teherán, mató al menos a 15 personas, dijeron las autoridades. Otras cinco personas murieron cuando fue alcanzada una zona residencial en la ciudad de Qom, y seis más murieron en ataques en otras ciudades, reportó el diario estatal IRAN.

La televisión estatal iraní informó que otras tres personas murieron cuando un ataque aéreo alcanzó una vivienda en Teherán.

El saldo de muertos de la guerra se cuenta por millares

Más de 1,900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra, pero su gobierno no ha actualizado la cifra desde hace días.

En Líbano, al que Israel ha invadido por tierra, más de 1,400 personas han muerto y más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Allí han muerto 11 soldados israelíes mientras atacaban a milicianos de Hezbollah respaldados por Irán.

En los estados árabes del Golfo y en la ocupada Cisjordania han muerto más de dos docenas de personas, mientras que se han reportado al menos 19 fallecidos en Israel y 13 entre militares de Estados Unidos.

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