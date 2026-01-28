Aumenta a 38 el número de muertos por deslizamiento de tierra en Indonesia

Indonesia - El balance de un deslizamiento de tierra en la isla indonesia de Java ascendió a 38 muertos, anunciaron este miércoles las autoridades, mientras decenas de personas continúan desaparecidas.

Fuertes lluvias provocaron el sábado el alud en la localidad de Pasirlangu, donde causó daños a más de 50 casas, según las autoridades locales.

El miércoles a última hora de la tarde, 38 víctimas habían sido identificadas, declaró Ade Dian Permana, jefe de la agencia de búsqueda y rescate de Bandung, en un comunicado.

Un balance anterior, difundido el martes por la noche, daba cuenta de 34 muertos. El número de personas desaparecidas se redujo a 27, frente a las 32 mencionadas previamente.

Los equipos de rescate trabajan con cautela, excavando en ocasiones a mano, por temor a un nuevo derrumbe debido a la inestabilidad del terreno y a las precipitaciones.