Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Aumenta a 38 el número de muertos por deslizamiento de tierra en Indonesia

Los equipos de rescate trabajan con cautela, excavando en ocasiones a mano, por temor a un nuevo derrumbe

28 de enero de 2026 - 10:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Unas fuertes lluvias provocaron el alud en la localidad de Pasirlangu. (ADITYA AJI)
Por AFP
Agencia de noticias

Indonesia - El balance de un deslizamiento de tierra en la isla indonesia de Java ascendió a 38 muertos, anunciaron este miércoles las autoridades, mientras decenas de personas continúan desaparecidas.

RELACIONADAS

Fuertes lluvias provocaron el sábado el alud en la localidad de Pasirlangu, donde causó daños a más de 50 casas, según las autoridades locales.

El miércoles a última hora de la tarde, 38 víctimas habían sido identificadas, declaró Ade Dian Permana, jefe de la agencia de búsqueda y rescate de Bandung, en un comunicado.

Un balance anterior, difundido el martes por la noche, daba cuenta de 34 muertos. El número de personas desaparecidas se redujo a 27, frente a las 32 mencionadas previamente.

El balance de muertos por un deslizamiento de tierra en Indonesia subió el lunes a 17, aunque la cifra podría aumentar porque todavía hay decenas de desaparecidos, indicaron las autoridades en el tercer día de labores de socorro. (Photo by Timur Matahari / AFP)El alud, provocado por fuertes lluvias, azotó el sábado una aldea en la región de Bandung Occidental, en la isla de Java, cubriendo de escombros áreas residenciales y obligando a decenas de personas a evacuar sus casas. (Photo by Timur Matahari / AFP)Rescatistas recuperan el cuerpo de una der las víctimas. (Photo by Timur Matahari / AFP)
1 / 9 | Desgarradoras imágenes: deslizamiento de tierra en Indonesia deja 17 muertos. El balance de muertos por un deslizamiento de tierra en Indonesia subió el lunes a 17, aunque la cifra podría aumentar porque todavía hay decenas de desaparecidos, indicaron las autoridades en el tercer día de labores de socorro. (Photo by Timur Matahari / AFP) - TIMUR MATAHARI

Los equipos de rescate trabajan con cautela, excavando en ocasiones a mano, por temor a un nuevo derrumbe debido a la inestabilidad del terreno y a las precipitaciones.

Desastres como este son comunes en el archipiélago indonesio durante la temporada lluviosa, que suele extenderse de octubre a marzo.

Tags
Breaking NewsIndonesiaDeslizamientos de terreno
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: