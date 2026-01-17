Opinión
NoticiasMundo
En Indonesia: lanzan búsqueda de avión con 11 personas que desapareció en región montañosa

Las esperanzas de localizar los restos aumentaron luego que excursionistas reportaron haber encontrado escombros dispersos

17 de enero de 2026 - 1:28 PM

(Foto: shuttersock, Inc.)
El avión desapareció poco después de recibir instrucciones del Control de Tráfico Aéreo (ATC, por sus siglas en inglés) para corregir su alineación de aproximación.
Un avión de pasajeros con 11 personas a bordo perdió contacto con el control terrestre el sábado cuando se aproximaba a una región montañosa entre la isla principal de Java en Indonesia y la isla de Sulawesi, informaron las autoridades. Se lanzó una operación de búsqueda y rescate.

El ATR 42-500 de turbohélice operado por Indonesia Air Transport se dirigía de Yogyakarta a la ciudad capital de Sulawesi del Sur cuando desapareció del radar, dijo Endah Purnama Sari, portavoz del Ministerio de Transporte. El avión fue rastreado por última vez a la 01:17 de la tarde (0517 GMT) en el área de Leang-Leang de Maros, un distrito montañoso de la provincia de Sulawesi del Sur.

Sari afirmó en un comunicado que se han desplegado múltiples equipos de búsqueda y rescate, apoyados por helicópteros de la fuerza aérea, drones y unidades terrestres.

Las esperanzas de localizar los restos aumentaron luego que excursionistas en el Monte Bulusaraung reportaron haber encontrado escombros dispersos, un logotipo consistente con las marcas de Indonesia Air Transport y pequeños incendios aún ardiendo en el lugar.

“Los avistamientos fueron reportados a las autoridades y están siendo verificados por los equipos de rescate que intentan llegar al área”, detalló el comandante militar de Hasanuddin en Sulawesi del Sur, el general de División Bangun Nawoko.

Sari agregó que el avión desapareció poco después de recibir instrucciones del Control de Tráfico Aéreo (ATC, por sus siglas en inglés) para corregir su alineación de aproximación.

“Después de las últimas instrucciones del ATC, se perdió el contacto por radio y los controladores declararon la fase de emergencia de socorro”.

Indicó que los equipos de rescate centraron su búsqueda en las montañas donde se cree que la aeronave, con ocho miembros de la tripulación y tres pasajeros del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca a bordo, se desvió de su aproximación al Aeropuerto Internacional Sultan Hasanuddin.

Sari comentó que las condiciones meteorológicas en ese momento indicaban nubes y una visibilidad de ocho kilómetros (casi cinco millas).

Nawoko destacó que el terreno escarpado en el Parque Nacional Bulusaraung, que conecta los distritos de Maros y Pangkep, complicó los esfuerzos de búsqueda.

El ministro de Asuntos Marinos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, informó en una conferencia de prensa el sábado por la noche que tres empleados de su Ministerio estaban a bordo del vuelo como parte de una misión de vigilancia marítima aérea en apoyo de las operaciones de gestión pesquera de Indonesia.

Indonesia, la nación archipiélago más grande del mundo con más de 280 millones de habitantes, depende en gran medida del transporte aéreo y los transbordadores para conectar sus más de 17,000 islas. El país del sudeste asiático ha estado plagado de accidentes de transporte en tierra, mar y aire en los últimos años debido a la escasa aplicación de las normas de seguridad.

