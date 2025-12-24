Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Turquía recupera la caja negra del avión que se estrelló con cinco militares libios a bordo

Por el momento, la investigación de las autoridades sigue en curso y las labores de búsqueda continúan

24 de diciembre de 2025 - 10:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, habla con los medios mientras el personal de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias busca entre los restos de un avión. (NECATI SAVAS)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ankara - Las autoridades de Turquía informaron este miércoles de que han encontrado la caja negra del avión que se estrelló anoche cerca de Ankara con cinco militares libios a bordo, entre ellos el jefe del Estado Mayor, Mohamed Ali Al-Haddad.

RELACIONADAS

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, quien acudió al lugar del accidente esta mañana, aseguró en un comunicado que “el registrador de voz de cabina fue hallado a las 02:45 (23:45 GMT de ayer), y la caja negra a las 03:20 (00:20 GMT de ayer) en la zona de los restos”.

Una delegación procedente de Libia, incluidos familiares de las personas que murieron en el accidente, llegó este miércoles a Turquía.

Las labores de búsqueda entre los restos del avión privado que transportaba a Al-Haddad y a otros cuatro altos militares, así como a tres miembros de la tripulación, se intensificaron con las primeras luces del día de hoy.

Según Yerlikaya, en la operación de inspección participan unos 400 efectivos, alrededor de 100 vehículos terrestres y siete aeronaves.

Equipos de la gendarmería aseguraron el lugar del accidente estableciendo un perímetro de seguridad y no permiten el acceso de civiles a la zona.

El avión, un Falcon 50 que había despegado de Ankara anoche, informó a los pocos minutos a la torre de control de una “situación de emergencia” debido a un fallo eléctrico.

Por ello, solicitó un aterrizaje de emergencia antes de estrellarse finalmente en un campo abierto a unos 85 kilómetros al sur de la capital.

Abdul Hamid Dbeibah, primer ministro del Gobierno libio reconocido internacionalmente, confirmó la muerte de Al-Haddad en un comunicado, señalando que el “trágico accidente” ocurrió cuando él y su delegación regresaban a su país.

“Esta gran tragedia es una gran pérdida para la nación, la institución militar y todo el pueblo”, afirmó.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
