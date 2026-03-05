Azerbaiyán promete represalias por el impacto de drones en aeropuerto y cerca de una escuela

Bakú - El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, prometió este jueves represalias después de que cuatro personas resultaran heridas en un ataque con drones contra un aeropuerto y cerca de una escuela.

“Se ha llevado a cabo un acto terrorista desde el lado iraní contra el territorio de Azerbaiyán”, declaró Aliyev en una reunión del consejo de seguridad de su país.

Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán “han recibido instrucciones de preparar y llevar a cabo medidas de represalia”.

Las Fuerzas Armadas “han sido puestas en el nivel máximo de movilización, y deben estar listas para realizar cualquier operación”, añadió tras el ataque de al menos cuatro drones.

El Ministerio de Defensa azerbaiyano había advertido que el ataque “no quedará sin respuesta”.

Sin embargo, el ejército iraní negó haber lanzado drones contra Azerbaiyán, y acusó a Israel.

“No sería la primera vez que se dan este tipo de acciones por parte del régimen sionista, destinadas a perturbar las relaciones entre países musulmanes”, afirmó el Estado Mayor iraní en un comunicado citado por la televisión estatal.

Uno de los ataques ocurrió en Najicheván, un exclave azerbaiyano ubicado entre Armenia, Turquía e Irán.

Irán lleva tiempo manifestando su preocupación de que Israel, aliado y proveedor de armas de Azerbaiyán, utilice el espacio aéreo de este último para llevar a cabo ataques.