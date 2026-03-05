Irán advierte que Estados Unidos “lamentará” hundir un buque mientras clérigo pide “la sangre de Trump”

Irán lanzó una nueva oleada de ataques el jueves por la mañana contra bases israelíes y estadounidenses y amenazó con que Estados Unidos “llegará a lamentar amargamente” el hundimiento de un buque de guerra de Teherán en el océano Índico y un líder religioso pidió “la sangre de Trump”, mientras Israel dijo que había iniciado un ataque “a gran escala” contra la capital iraní.

Israel anunció varios ataques con misiles entrantes y las sirenas antiaéreas se activaron en Tel Aviv y Jerusalén. La televisora estatal iraní reportó ataques adicionales que también tuvieron como objetivo bases estadounidenses. El ejército de Israel, por su parte, indicó que lanzó ataques dirigidos en Líbano contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, que cuenta con el respaldo de la República Islámica, y una “oleada de ataques contra infraestructura a gran escala” en la capital iraní, sin ofrecer más detalles. Poco después se escucharon explosiones en múltiples puntos de Teherán.

La Armada de Estados Unidos hundió la fragata IRIS Dena el martes por la noche en el océano Índico y mató al menos a 87 marinos iraníes, un incidente que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó el jueves como “una atrocidad en el mar”.

“La fragata Dena, invitada de la Armada de India y que transportaba a casi 130 marineros, fue alcanzada en aguas internacionales sin previo aviso”, escribió en un mensaje en redes sociales. “Recuerden mis palabras: Estados Unidos llegará a lamentar amargamente (el) precedente que ha sentado”.

En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado.

El ayatolá Abdollah Javadi Amoli, en una de las pocas declaraciones de clérigos iraníes hasta ahora, dijo que el país estaba “al borde de una gran prueba” e hizo un llamamiento en la televisión estatal al “derramamiento de sangre sionista, el derramamiento de la sangre de Trump”.

“Luchen contra el opresor Estados Unidos, su sangre está sobre mis hombros”, apuntó en un inusual llamado a la violencia por parte de un ayatolá, uno de los rangos más altos dentro de la jerarquía clerical chií.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el sábado, atacando el liderazgo de Irán y matando a su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, así como su arsenal de misiles y su programa nuclear. Los líderes han sugerido que derrocar al gobierno teocrático es uno de sus objetivos, pero los objetivos exactos y los plazos han cambiado repetidamente desde entonces, apuntando a un conflicto de duración indefinida.

La guerra se ha cobrado la vida de más de 1,000 personas en Irán, más de 70 en Líbano y de alrededor de una docena en Israel, según las autoridades de esos países. Además, ha interrumpido el suministro de petróleo y gas en el mundo, complicó el transporte marítimo internacional y ha dejado varados a cientos de miles de viajeros en Oriente Medio.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Las amenazas se extienden por Oriente Medio

Un dron se estrelló el jueves cerca del aeropuerto de Najicheván, un enclave de Azerbaiyán que limita con el norte de Irán y está separado del resto del país por Armenia. Otro avión no tripulado cayó cerca de una escuela y dos civiles resultaron heridos, de acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán.

Irán no ha reconocido ese operativo, pero sus ataques se han extendido de forma errática a medida que la guerra continúa involucrando a países de la región y más allá.

Catar desalojó a residentes de las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Doha como precaución temporal y se pudieron escuchar aviones de combate sobrevolando la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

Arabia Saudí dijo que destruyó un dron en una provincia fronteriza con Jordania. Además, un nuevo ataque frente a la costa de Kuwait pareció ampliar la zona de peligro para el transporte marítimo comercial.

Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos. Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026.

Una explosión sacudió la zona a primera hora del jueves, de acuerdo con la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo, que depende del ejército británico. La agencia señaló que un buque petrolero aparentemente fue atacado, pero no ofreció una causa. Irán ha atacado embarcaciones con minas lapa en otras ocasiones.

Desde el inicio de los combates el sábado se han registrado ataques en el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, que lo conecta con el golfo Pérsico y por el que pasa casi una quinta parte del petróleo mundial.

Las acciones estadounidenses repuntaron el miércoles después de que los precios del petróleo dejaron de subir y los informes ofrecieron datos alentadores sobre la economía estadounidense. Pero el precio del petróleo volvió a incrementarse a primera hora del jueves y el crudo Brent, el estándar internacional, acumula un incremento de alrededor del 15% desde el inicio del conflicto debido a la interrupción de la navegación por el estrecho.

Reacción mundial a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania.

Atacan edificios de fuerzas militares y de seguridad de Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que un torpedo de un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico el martes por la noche.

Las autoridades de Sri Lanka reportaron que 32 de sus tripulantes fueron rescatados con vida y que su Marina recuperó 87 cadáveres.

El buque iraní regresaba tras participar en unas maniobras organizadas por la Armada de India en febrero. La Marina estadounidense estuvo presente en esos ejercicios con un avión P-8A Poseidon, que se emplea para la guerra antisubmarina y antisuperficie, así como para labores de vigilancia y reconocimiento.

Plazos cambiantes para las operaciones de Estados Unidos

En su conferencia de prensa en el Pentágono, Hegseth no dio un calendario definitivo para las operaciones militares de Estados Unidos, que Trump indicó que podrían durar un mes o más.

“Se puede decir cuatro semanas, pero podrían ser seis. Podrían ser ocho. Podrían ser tres”, declaró. “En última instancia, nosotros marcamos el ritmo y el tempo. El enemigo está desequilibrado, y vamos a mantenerlo desequilibrado”.

Kuwait derrumba por error tres aviones de Estados Unidos El derribo ocurre durante el conflicto en Oriente Medio, iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Oficiales militares de Estados Unidos e Israel aseguran que Irán ha reducido sus ataques a medida que han destruido sus misiles balísticos, lanzadores y aviones no tripulados. El Comando del Frente Interior de Israel anunció restricciones más flexibles al cierre de los centros de trabajo en todo el país, y adelantó que podrían reabrir el jueves si tenían un refugio cerca. Las escuelas permanecerán cerradas.

Aun así, a primera hora del jueves se escucharon explosiones en Israel, que dijo que sus sistemas defensivos se estaban moviendo para interceptar al menos tres oleadas de misiles iraníes.

Al menos 1,045 personas han perdido la vida en Irán, dijo el miércoles la Fundación de Mártires y Asuntos de Veteranos del país. Once más fallecieron en Israel, además de seis soldados de Estados Unidos, incluido un mayor cuya identidad fue revelada el miércoles.

Otras ocho personas murieron en Líbano, incluyendo dos en un edificio alcanzado por el ejército israelí en el campo de refugiados de Beddawi, en la ciudad costera de Trípoli, el jueves y tres más en una autovía costera, según las autoridades. El ejército de Israel no reveló cuál era el objetivo de esa operación.

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán Es el primer ataque con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra.

Dos ataques casi simultáneos con drones en los suburbios del sur de la capital libanesa el miércoles por la noche, golpearon dos vehículos y causaron la muerte de tres personas y lesiones a otras seis, de acuerdo con el Ministerio de Salud. El ejército israelí indicó que su objetivo era un miembro de Hezbollah y que más adelante ofrecería más detalles.

El ejército de Israel también reveló ataques contra “varios centros de mando” utilizados por Hezbolá en Beirut y mostró un vídeo de un edificio alcanzado, pero no dio más detalles.

Los clérigos de Irán eligen al nuevo líder supremo

El liderazgo iraní busca reemplazo para Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años. Es la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo.

Los posibles candidatos van desde figuras más conservadoras comprometidas con el enfrentamiento con Occidente, hasta reformistas que buscan un compromiso diplomático. Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá, forma parte del listado de posibles sucesores desde hace tiempo, aunque nunca ha ocupado un cargo gubernamental.

En un indicio de que la teocracia tratará de consolidar su poder, el jefe del poder judicial advirtió que “quienes cooperen con el enemigo de cualquier forma serán considerados enemigos”.