Mojtaba Jamenei candidato a suceder a su padre como líder supremo de Irán

Es considerado una de las personalidades más influyentes de la república islámica

4 de marzo de 2026 - 1:40 PM

Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá de Irán Ali Jamenei (centro), durante la celebración anual del Quds, o Día de Jerusalén, en Teherán, Irán. (Vahid Salemi)
Por AFP
Agencia de noticias

Tras la muerte del guía supremo iraní Alí Jamenei en los ataques de Israel y Estados Unidos, uno de los principales candidatos a sucederlo es su hijo Mojtaba, considerado una de las personalidades más influyentes de la república islámica.

Irán quiere designar “lo antes posible” un nuevo líder, afirmó el miércoles Ahmad Khatami, miembro de la institución encargada de elegir al guía supremo.

Y el nombre del hijo de Alí Jamenei se menciona con frecuencia como heredero de este cargo reservado a un religioso.

También se evocan los nombres de Alireza Arafi, uno de los tres miembros del consejo que dirigen interinamente el país, del conservador Mohsen Araki, e incluso de Hasán Jomeini, nieto del fundador de la república islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini.

De ser elegido, Mojtaba Jamenei asumiría a los 56 años el lugar de su padre, abatido el sábado a los 86 años tras más de tres décadas al frente del país.

Hace apenas dos años, en 2024, Alí Jamenei había negado un escenario de sucesión dinástica, puesto que la revolución islámica de 1979 había acabado con siglos de monarquía hereditaria.

ARCHIVO - Combinación de fotos de figuras políticas y religiosas iraníes. Arriba, izquierda a derecha, ayatolá Alí Jamenei; presidente Masoud Pezeshkian; canciller Abbas Araghchi; asesor de Política Pública de Jamenei, Ali Larijani; presidente del Tribunal Supremo, Gholam Hossein Mohseni Ejehi; jefe de expertos de Asamblea, Mohammad-Ali Movahedi Kermani; secretario del Consejo de Guardianes, Ahmad Jannati. Abajo, izquierda a derecha, jefe gabinete, Mohammad Golpayegani; asesor de Jamenei en Asuntos Internacionales, Ali Akbar Velayati; asesor de Jamenei en Política Exterior, Kamal Kharazi; vicepresidente Mohammad Reza Aref; presidente parlamentario Mohammad Bagher Ghalibaf; imán Ahmad Khatami; hijo de líder supremo, Mojtaba Jamenei. (Foto AP/Archivo)
Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad (este), Mojtaba Jamenei es uno de los seis hijos del ex guía supremo y el único con una posición pública, aunque no ocupe un cargo oficial.

Debido a su discreción en ceremonias oficiales y medios de comunicación, su verdadera influencia dio lugar a intensas especulaciones tanto entre la población iraní como en círculos diplomáticos.

El religioso, con barba canosa y turbante negro de los “seyed” -los descendientes del profeta Mahoma-, fue presentado por algunos como el verdadero dirigente, que actuaría entre bastidores en la oficina del guía supremo, núcleo del poder en Irán.

Se le considera cercano a los conservadores, especialmente por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la república islámica. Esta relación se remonta a su participación en una unidad de combate al final de la larga guerra entre Irak e Irán (1980-1988).

Nunca elegido

Cuando le impuso sanciones en 2019, el Tesoro de Estados Unidos había indicado que Mojtaba Jamenei “representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre”.

Alí Jamenei “delegó parte de sus responsabilidades de liderazgo a su hijo”, quien trabajó “en estrecha colaboración” con unidades de los Guardianes de la Revolución “para avanzar las ambiciones regionales desestabilizadoras de su padre y sus objetivos represivos internos”, añadía el Tesoro estadounidense.

Opositores lo responsabilizan de desempeñar un papel en la violenta represión tras la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en 2009, que provocó un amplio movimiento de protesta.

Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa)Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan una carretera dañada tras el impacto de un misil lanzado desde Irán en Jerusalén, el domingo 1 de marzo de 2026.(AP Photo/Mahmoud Illean)Leah Guttmann sostiene a su hijo, Teddy, mientras otras personas se refugian en un aparcamiento subterráneo mientras las sirenas antiaéreas advierten de la llegada de misiles lanzados por Irán hacia Tel Aviv, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
1 / 12 | Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos. Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) - Leo Correa

Según una investigación de Bloomberg, Mojtaba Jamenei se enriqueció considerablemente al tejer una extensa red de empresas fachada en el extranjero.

En el ámbito religioso estudió teología en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, donde también impartió clases.

Alcanzó el rango de hoyatoleslam, título otorgado a clérigos de rango intermedio, inferior al de ayatolá que ostentaban su padre y Ruholá Jomeini.

Su esposa, Zahra Hadad Adel, hija de un expresidente del Parlamento, también pereció en los ataques israeloestadounidenses que provocaron la muerte del guía supremo y de su esposa, según las autoridades iraníes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el miércoles que cualquier sucesor de Alí Jamenei se convertiría “en un objetivo”.

