Bajo custodia gato “camellito”: capturan en Rusia a delincuentes que intentaron enviar drogas a una cárcel

( EFE/Departamento regional del Servicio Federal Penitenciario de Rusia en Nizhni Nóvgorod )

Las autoridades de un penal de la región rusa de Nizhni Nóvgorod detuvieron hoy a un grupo de delincuentes que pretendían enviar drogas a una cárcel con ayuda de un gato, que también quedó bajo custodia.

“Los empleados de la Colonia Penitenciaria 7 de la región de Nizhni Nóvgorod detuvieron a malhechores que intentaban introducir drogas con ayuda del felino ‘camellito’”, informó la dirección regional del Servicio Penitenciario ruso (FSIN) en VKontakte (el Facebook ruso), que publicó fotos del gato.

El FSIN indicó que los criminales “prepararon un collar especial para el gato, al cual sujetaron un pequeño paquete”.

“La idea era que el gato transportara la droga que estaba en el paquete a los presos. Esta vía de suministro inusual y sofisticada fue abortada gracias a las acciones profesionales y coordinadas de los empleados de la colonia penitenciaria”, señaló el servicio.

Los criminales fueron entregados a la policía rusa para iniciar el proceso penal, señaló el FSIN.