24 de noviembre de 2025
Bomberos rescatan a un joven de 15 años atascado en una grúa sobre un rascacielos en Jerusalén

El adolescente estuvo atrapado siete horas de una grúa a 36 pisos de altura

24 de noviembre de 2025 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un adolescente atrapado en la plataforma de una grúa en lo alto de un rascacielos, donde estuvo colgando a 36 pisos de altura durante siete horas antes de ser rescatado, en Jerusalén, el lunes 24 de noviembre de 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg) (Ohad Zwigenberg)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Jerusalén - Los equipos de bomberos rescataron el lunes a un adolescente que permaneció siete horas colgado de una grúa a 36 pisos de altura sobre Jerusalén.

El chico, de 15 años, dijo a los equipos de rescate que se había subido a la grúa hacia medianoche porque quería “ver las vistas”, según el Servicio de Rescate y Extinción de Incendios de Israel.

Los vídeos mostraban al adolescente atrapado en una diminuta plataforma que conectaba cables metálicos y el gancho de la grúa que colgaba precariamente sobre un rascacielos.

Los equipos de bomberos llegaron por la mañana y escalaron el lateral de la grúa, tras ser alertados por un transeúnte que vio al chico, y lo pusieron a salvo. Eyal Cohen, oficial de bomberos, dijo que se trataba de uno de los muchos casos en que jóvenes de la ciudad se han visto sorprendidos escalando edificios altos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsJerusalén
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
