Bomberos rescatan a un joven de 15 años atascado en una grúa sobre un rascacielos en Jerusalén
El adolescente estuvo atrapado siete horas de una grúa a 36 pisos de altura
24 de noviembre de 2025 - 2:21 PM
Jerusalén - Los equipos de bomberos rescataron el lunes a un adolescente que permaneció siete horas colgado de una grúa a 36 pisos de altura sobre Jerusalén.
El chico, de 15 años, dijo a los equipos de rescate que se había subido a la grúa hacia medianoche porque quería “ver las vistas”, según el Servicio de Rescate y Extinción de Incendios de Israel.
Los vídeos mostraban al adolescente atrapado en una diminuta plataforma que conectaba cables metálicos y el gancho de la grúa que colgaba precariamente sobre un rascacielos.
Los equipos de bomberos llegaron por la mañana y escalaron el lateral de la grúa, tras ser alertados por un transeúnte que vio al chico, y lo pusieron a salvo. Eyal Cohen, oficial de bomberos, dijo que se trataba de uno de los muchos casos en que jóvenes de la ciudad se han visto sorprendidos escalando edificios altos.
