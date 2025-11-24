Bomberos rescatan a un joven de 15 años atascado en una grúa sobre un rascacielos en Jerusalén

Jerusalén - Los equipos de bomberos rescataron el lunes a un adolescente que permaneció siete horas colgado de una grúa a 36 pisos de altura sobre Jerusalén.

El chico, de 15 años, dijo a los equipos de rescate que se había subido a la grúa hacia medianoche porque quería “ver las vistas”, según el Servicio de Rescate y Extinción de Incendios de Israel.

Los vídeos mostraban al adolescente atrapado en una diminuta plataforma que conectaba cables metálicos y el gancho de la grúa que colgaba precariamente sobre un rascacielos.

Los equipos de bomberos llegaron por la mañana y escalaron el lateral de la grúa, tras ser alertados por un transeúnte que vio al chico, y lo pusieron a salvo. Eyal Cohen, oficial de bomberos, dijo que se trataba de uno de los muchos casos en que jóvenes de la ciudad se han visto sorprendidos escalando edificios altos.