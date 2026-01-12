Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Boten la llave”: familiares de las 236 víctimas en la discoteca Jet Set en Santo Domingo claman justicia

Hoy comenzó el juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños del club nocturno

12 de enero de 2026 - 11:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. (Listín Diario / GDA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Santo Domingo - Familiares de las víctimas de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180, clamaron este lunes justicia, coincidiendo con el inicio del juicio preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del centro nocturno.

RELACIONADAS

“Nosotros como padres estamos sedientos de justicia y queremos que se haga justicia”, dijo a su llegada al Palacio de Justicia de la capital dominicana Wilton Tejeda, quien perdió a su hija, de 26 años y médica, que acudió a la discoteca en compañía de otras cuatro personas que también murieron.

Tejeda señaló a la prensa que este caso “no es fortuito en República Dominicana” porque, “los propietarios tenían conocimiento de las debilidades que existían en ese local, que antes era un cine y lo modificaron según su criterio, sin ninguna logística de profesionales para convertirlo en una discoteca”.

Una familia lloró la pérdida de cinco seres queridos tras la tragedia en la discoteca Jet Set en República Dominicana. En la foto, el sepelio de Juan Manuel Santana, quien falleció en el incidente junto a su esposa y otros tres parientes. Justo cuando el reloj marcó las 10:19 a.m., comenzaron a caminar entre las tumbas para llegar a la última morada, donde colocaron el ataúd y se prepararon para la sepultura.El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Instituto Nacional de Patología Forense esperan concluir el viernes la totalidad de las autopsias.
1 / 18 | Entre lágrimas y oraciones: familiares de víctimas de Jet Set se despiden de sus seres queridos. Una familia lloró la pérdida de cinco seres queridos tras la tragedia en la discoteca Jet Set en República Dominicana. En la foto, el sepelio de Juan Manuel Santana, quien falleció en el incidente junto a su esposa y otros tres parientes. - Carlos Giusti/Staff

Otro hombre, que dijo haber perdido a su hija y al esposo de ésta, llamó “criminales” a los dueños de la discoteca Jet Set, quienes, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias.

En tanto, en declaraciones a EFE, Carmen Carela, tía de una de las víctimas, exigió para los imputados “cien años de cárcel, que los tranquen y boten la llave, que no se sepa más de ellos”.

“Son irresponsables y el pueblo pide justicia (...) ellos son unos descarados, porque son los responsables de todas esas muertes”, añadió.

Antonio y Maribel Espaillat fueron detenidos en junio pasado pero unos días después fueron dejados en libertad condicional.

Decenas de personas han acudido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en busca de sus familiares tras el trágico accidente en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo.A las 12:00 p.m. del jueves, el lugar estaba completamente atestado y las personas realizaban una extensa fila buscando la forma de abrirse paso hacia el interior del edificio.Personal de rescate de Puerto Rico, Israel y México se unieron a las labores de búsqueda y recuperación.
1 / 15 | Tristeza y desesperación: dominicanos acuden a la morgue tras mortal derrumbe en Jet Set. Decenas de personas han acudido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en busca de sus familiares tras el trágico accidente en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo. - Carlos Giusti/Staff

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, durante años Jet Set, un símbolo del entretenimiento nocturno en Santo Domingo, “operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados”.

La tragedia se produjo la madrugada del 8 de abril de 2025 mientras centenares de personas disfrutaban de una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien perdió la vida en el siniestro, al igual que uno de los músicos de su orquesta.

El desgarrador mensaje de hija que perdió a cinco familiares en la tragedia de Jet Set

El desgarrador mensaje de hija que perdió a cinco familiares en la tragedia de Jet Set

Juan Manuel Santana murió en la catástrofe de Santo Domingo junto a su esposa y otros tres parientes.

En el accidente murieron, entre otros, el exlanzador de las Grandes Ligas estadounidenses de béisbol Octavio Dotel; el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y ministro dominicano de Obras Públicas Eduardo Estrella.

También se informó en su momento del fallecimiento de 18 venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano.

Tags
Breaking NewsJet Set ClubSanto Domingo
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 12 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: