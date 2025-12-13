Cae hombre que vendía milanesas con “sabor raro”: estaban hechas de cartón y papel higiénico

Un comerciante de Argentina fue inhabilitado por vender milanesas hechas de cartón y papel higiénico en una feria en la ciudad de Toledo, en Santiago del Estero. El vendedor tenía un carro en un parque donde comercializaba sus productos. Lo descubrieron porque los visitantes afirmaban que tenían un “sabor raro”.

El comerciante vendía las milanesas en un carro en la plazoleta del Parque Fuerza Aérea Argentina, un lugar habitual de reunión para los residentes de la zona, donde suele haber puestos de comida callejera.

Esta semana la plazoleta se colmó de puestos en una feria en el marco de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Loreto. Asistieron más de 15 mil personas al evento. Uno de ellos presentó problemas: el “Carro Trico”, conocido entre los locales por vender sánguches de milanesa, tenía la comida que causó sospechas en los presentes. Varias personas denunciaron el pasado martes al área de bromatología de la Municipalidad de Loreto que las milanesas del puesto tenían un aspecto, textura y sabor extraños.

Fue entonces que el personal de bromatología realizó un operativo en la feria y secuestró nueve bultos de milanesas que tenían la “aberrante irregularidad” en su composición. El carro era propiedad del comerciante identificado como Juan del Jesús Sosa de 45 años, del barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán. Desde la municipalidad reportaron que Sosa empanaba papel higiénico prensado y cartón con huevada y pan rallado, en lugar de carne.

Desde la municipalidad advirtieron que representa “un grave riesgo para la salud pública”. El papel higiénico prensado no es digerible y puede contener químicos tóxicos, como tintas y blanqueadores, que dañan a los riñones y el hígado. Además, puede causar problemas digestivos, debido a que el cuerpo no puede descomponer las fibras de celulosa.

Por ello secuestraron los nueve bultos de milanesas que el comerciante tenía en su puesto. De esta forma, el personal de bromatología evitó la venta del extraño alimento. También se decidió la clausura del carro con retiro de la feria y la realización de acciones judiciales correspondientes. Sosa quedó inhabilitado para volver a ingresar a la feria y para instalar su negocio en la ciudad.

“Se labró el acta de infracción correspondiente de inmediato. Informamos que tomó conocimiento del caso la fiscal de turno, doctora Eugenia Calligaris, para las acciones legales pertinentes”, señalaron en una publicación.

Además, la municipalidad reiteró a los feriantes y comerciantes la obligación fundamental de respetar las condiciones de higiene, conservación y correcta manipulación de alimentos.

“Los controles de Bromatología se mantendrán de manera permanente y rigurosa. ¡Cuidemos nuestra salud! Pedimos a los consumidores extremar las precauciones y abstenerse de comprar alimentos en puestos o lugares que muestren falta de higiene o sean de dudosa procedencia. Ante cualquier irregularidad, por favor, informen inmediatamente al personal municipal", sumaron.