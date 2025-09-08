Opinión
8 de septiembre de 2025
86°lluvia moderada
Capturan en Colombia a integrantes de una red que falsificaba dólares y euros: así operaban

En los operativos fueron incautados 7,894 millones de pesos colombianos, $12 millones y 150 euros falsos

8 de septiembre de 2025 - 1:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Igualmente, fueron decomisados papel, tintas, sellos, planchas y fajos de billetes falsos, entre otros elementos. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bogotá - Cinco integrantes de una organización dedicada a falsificar y comercializar dólares estadounidenses, euros y pesos mexicanos a través de las redes sociales, fueron capturados en el departamento colombiano de Santander (noreste), informó este lunes la Fiscalía.

Las detenciones se realizaron en Bucaramanga, la capital del departamento, y en Sabana de Torres. En los operativos también fueron incautados 7,894 millones de pesos colombianos (unos $1.9 millones de dólares), $12 millones y 150 euros falsos.

Igualmente, fueron decomisados papel, tintas, sellos, planchas y fajos de billetes falsos, entre otros elementos, añadió la Fiscalía, que contó con el apoyo de la Agencia del Servicio Secreto de Estados Unidos y el Banco de la República de Colombia (emisor).

La Fiscalía detalló que la comercialización del dinero falso se hacía a través de redes sociales y que los “envíos se hacían con la fachada de billetes didácticos para evadir los controles de las autoridades”.

La Fiscalía les imputó los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y concierto para delinquir agravado, cargos que no fueron aceptados por los detenidos, identificados como los hermanos Camilo Andrés y Eleazar Jaraba Meza; Fabián Sánchez Aro, Maycol Calvo y Nancy Rodríguez Núñez.

