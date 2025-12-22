Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ciberataque interrumpe el servicio postal y bancario en Francia

El ataque dejó inaccesibles los servicios en línea de La Poste y La Banque Postale, impactando entregas y pagos en plena Navidad

22 de diciembre de 2025 - 9:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Empleados de una oficina de correos en París no pudieron atender a clientes frustrados que hacían fila para enviar o recoger paquetes, incluidos regalos de Navidad. (Bertrand Combaldieu)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un presunto ciberataque dejó fuera de servicio el servicio postal nacional de Francia y su brazo bancario el lunes, bloqueando y retrasando las entregas de paquetes y los pagos en línea en plena época navideña.

El servicio postal, llamado La Poste, dijo en un comunicado que un incidente de denegación de servicio distribuido (DDoS), “hizo que sus servicios en línea fueran inaccesibles”. Afirmó que el incidente no tuvo impacto en los datos de los clientes, pero interrumpió la entrega de paquetes y correo.

En una oficina de correos de París adornada con guirnaldas navideñas y que suele estar muy concurrida en esta época del año, los empleados no pudieron atender a clientes frustrados que hacían fila para enviar o recoger paquetes, incluidos regalos de Navidad.

Los clientes del brazo bancario de la compañía, La Banque Postale, no pudieron utilizar la aplicación para aprobar pagos o realizar otros servicios. El banco redirigió las aprobaciones a mensajes de texto en su lugar.

“Nuestros equipos están movilizados para resolver la situación rápidamente”, dijo el banco en mensajes publicados en las redes sociales.

______

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

