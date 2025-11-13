Opinión
13 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ciberataque afecta sitios del gobierno y defensa de Dinamarca

El país, reconocido por su firme apoyo a Ucrania, celebra en pocos días elecciones

13 de noviembre de 2025 - 11:12 AM

La Agencia de Protección Civil de Dinamarca confirmó que varias empresas estaban experimentando interrupciones. (Elise Amendola)
Por AFP
Agencia de noticias

Sitios web del gobierno y la defensa de Dinamarca fueron blanco el jueves de un amplio ciberataque, del que un grupo de piratas informáticos prorrusos se atribuyó la autoría.

Dinamarca, reconocido por su firme apoyo a Ucrania, celebra en pocos días elecciones locales.

La Agencia de Protección Civil de Dinamarca señaló en un comunicado enviado a AFP que estaba “al tanto de que varias empresas y sitios web daneses estaban experimentando interrupciones y fallos operativos debido a ataques DDoS”.

Los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) bloquean el acceso a un sitio web saturando sus servidores con tráfico.

La agencia indicó que estaba “siguiendo de cerca la situación”, en coordinación con la inteligencia militar danesa.

Un grupo de hackers prorrusos llamado NoName057 afirmó en redes sociales haber atacado sitios daneses como el Ministerio de Transporte, el portal público Borger.dk y la empresa de defensa Terma.

“Sabemos que un grupo de hackers rusos dijo que interrumpiría nuestro sitio web y los de varias autoridades danesas, pero es demasiado pronto para confirmar que sean los responsables”, señaló Tobias Brun-Falkencrone, portavoz de Terma.

El mismo grupo prorruso afirmó el miércoles haber atacado los portales de varios municipios daneses.

