Lyon, Francia- Unas 3.000 personas se unieron el sábado a una marcha organizada por grupos de extrema derecha después de que un activista nacionalista muriera a causa de una paliza en la ciudad francesa de Lyon, en un incidente que puso de relieve un clima de profundas tensiones políticas antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo un llamamiento a la calma antes del homenaje a Quentin Deranque, de 23 años, que murió de lesiones cerebrales en un hospital la semana pasada. Las manifestaciones se desarrollaron bajo un fuerte control policial, sin que se registraran incidentes graves.

“Este es un momento de recuerdo y respeto por este joven compatriota que fue asesinado, por su familia y sus seres queridos. Eso debe ser lo primero. Y luego es un momento de firmeza y responsabilidad”, dijo Macron.

Se han presentado cargos preliminares contra siete personas. La fiscalía de Lyon solicitó que se acusara a cada uno de ellos de homicidio doloso, violencia con agravantes y conspiración criminal. A seis de los acusados se les imputaron los tres cargos. El séptimo fue acusado de complicidad en homicidio doloso, violencia con agravantes y conspiración criminal.

Deranque fue agredido durante una pelea que estalló entre partidarios de extrema izquierda y extrema derecha al margen de una reunión estudiantil en la que una legisladora de extrema izquierda, Rima Hassan, era una de las oradoras principales.

Macron dijo que celebrará una reunión con ministros la próxima semana para llevar a cabo una revisión exhaustiva de todos los grupos de activistas violentos que tienen vínculos con partidos políticos. Insinuó que algunos grupos podrían ser desmantelados.

“En la República, ninguna violencia es legítima”, afirmó. “No hay lugar para las milicias, vengan de donde vengan. Debemos ser absolutamente intransigentes”.

Alice Cordier (tercera a la izquierda), activista francesa de extrema derecha y presidenta del grupo identitario Collectif Némésis, participa en una marcha en Lyon, Francia, el sábado 21 de febrero de 2026, para rendir homenaje a Quentin Deranque, activista nacionalista de 23 años que murió a causa de una paliza tras un enfrentamiento entre simpatizantes de extrema izquierda y extrema derecha cerca de una reunión estudiantil. (Foto AP/Laurent Cipriani) (Laurent Cipriani)

Lyon se perfila como campo de batalla

El principal homenaje a Deranque tuvo lugar en Lyon, donde los enfrentamientos entre activistas de extrema derecha y grupos de extrema izquierda se han hecho frecuentes. Sus enfrentamientos suelen adoptar la forma de batallas callejeras organizadas en la ciudad, en las que a veces participan grupos de varias decenas de personas.

Los grupos militantes de extrema izquierda de Lyon son más recientes y se crearon como reacción a los numerosos grupos de extrema derecha presentes desde hace varias décadas. La ciudad es considerada por los servicios de inteligencia como la cuna del activismo de extrema derecha en Francia.

Los padres de Deranque también hicieron un llamamiento a la calma y no participaron en el homenaje, que no fue prohibido por las autoridades francesas.

La muerte de Deranque desencadenó una tormenta de recriminaciones, en su mayoría culpando al partido de extrema izquierda France Unbowed y a su líder, Jean-Luc Mélenchon. Entre los sospechosos se encuentra el asistente parlamentario de un legislador de France Unbowed que creó el grupo antifascista La Joven Guardia.

Se guardó un minuto de silencio antes del inicio de la marcha. Algunos manifestantes sostenían tulipanes blancos y mostraban pegatinas con el lema: “Quentin, asesinado por la milicia de Mélenchon”.

Muchos hombres vestidos de negro, algunos con la cara parcialmente cubierta, se unieron a la marcha. Christian Petiteau, de 70 años, que viajó desde la vecina región de Isère, dijo que Deranque fue “cobardemente asesinado” y que venía a honrar su memoria.

Personas participan en una marcha en Lyon, Francia, el sábado 21 de febrero de 2026, para rendir homenaje a Quentin Deranque, un activista nacionalista de 23 años que murió tras una paliza tras un enfrentamiento entre simpatizantes de extrema izquierda y extrema derecha. (Foto AP/Laurent Cipriani) (Laurent Cipriani)

Lateral izquierdo enfocado

Los adversarios de France Unbowed le acusan de fomentar la violencia y las tensiones con su combativa política de extrema izquierda. Mélenchon ha condenado la violencia y ha insistido en que su partido no tiene ninguna culpa de la tragedia.

Mélenchon se presentó a las presidenciales de 2012, 2017 y 2022, pero no pasó a la segunda vuelta decisiva. Mélenchon se prepara para otra posible candidatura el año que viene, cuando acabe el segundo y último mandato de Macron.