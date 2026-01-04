¿Cómo influye la Doctrina Monroe en la detención de Nicolás Maduro?

Al detallar la acción militar de Estados Unidos que llevó a la detención del líder venezolano Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump hizo referencia a la Doctrina Monroe, una máxima que ha dado forma a la política exterior estadounidense durante dos siglos.

La doctrina formulada por el presidente James Monroe tenía como objetivo original oponerse a la intromisión europea en el hemisferio occidental. Desde entonces ha sido invocada en repetidas ocasiones por presidentes posteriores que pretendían justificar la intervención estadounidense en la región.

El sábado, la doctrina consecuente del quinto presidente de Estados Unidos fue citada por el 47º presidente como justificación parcial de la captura de un líder extranjero para que se enfrente a cargos penales en Estados Unidos. Trump incluso bromeó diciendo que algunos la llamaban ahora “la Doctrina Don-roe”.

Los politólogos repasan ahora el uso de la Doctrina Monroe a lo largo de la historia y establecen conexiones con la forma en que la Administración Trump pretende aplicarla a la política exterior actual, incluida la afirmación del presidente republicano de que Washington “dirigirá” Venezuela hasta que haya un sustituto adecuado para Maduro,

He aquí un vistazo a la Doctrina Monroe, cómo ha sido invocada a lo largo del tiempo y cómo ha informado la toma de decisiones de Trump:

¿Qué es la Doctrina Monroe?

Articulado en el discurso que Monroe dirigió al Congreso en 1823, pretendía evitar la colonización europea u otras injerencias en las naciones independientes del hemisferio occidental. A cambio, Estados Unidos se comprometía a mantenerse al margen de las guerras y los asuntos internos europeos.

En aquella época, muchos países latinoamericanos acababan de independizarse de los imperios europeos. Monroe quería tanto impedir que Europa recuperara el control como afirmar la influencia estadounidense en el hemisferio.

A lo largo de los siglos, gran parte de ese proceso ha incluido a Venezuela, según Jay Sexton, profesor de Historia de la Universidad de Missouri.

“Históricamente, Venezuela ha sido el pretexto o el desencadenante de muchos corolarios de la Doctrina Monroe”, dijo Sexton, autor de “The Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth-Century America”, citando casos desde finales del siglo XIX hasta la primera administración de Trump.

“Y remontándonos al siglo XIX, éste ha sido un país dividido, díscolo, que ha tenido relaciones difíciles con potencias extranjeras y también es cortejado, relaciones con rivales de Estados Unidos”.

El corolario Roosevelt y la diplomacia del “garrote”

En un principio, los líderes europeos prestaron poca atención a la proclamación, pero la Doctrina Monroe ha sido invocada en los dos siglos transcurridos desde entonces para justificar las intervenciones militares estadounidenses en América Latina.

El primer desafío directo se produjo después de que Francia instalara al emperador Maximiliano en México en la década de 1860. Tras el final de la Guerra Civil, Francia cedió ante la presión estadounidense y se retiró.

En 1904, el argumento del Presidente Theodore Roosevelt de que se debía permitir a Estados Unidos intervenir en países latinoamericanos inestables se conoció como el Corolario Roosevelt, una justificación invocada en varios lugares, incluido el apoyo a la secesión de Panamá de Colombia, que ayudó a asegurar la Zona del Canal de Panamá para Estados Unidos.

En la época de la Guerra Fría se invocó la Doctrina Monroe como defensa contra el comunismo, como la exigencia estadounidense en 1962 de que se retiraran los misiles soviéticos de Cuba, así como la oposición de la administración Reagan al gobierno izquierdista sandinista de Nicaragua.

Gretchen Murphy, profesora de la Universidad de Texas, describió la referencia de Trump a la doctrina como en línea con la forma en que había sido utilizada por sus predecesores, incluido Roosevelt, quien, según ella, “afirmó que la Doctrina Monroe podía ampliarse para justificar intervenciones que, en lugar de defender a las naciones latinoamericanas de la intervención europea, las vigilaban para asegurarse de que sus gobiernos actuaban en favor de los intereses comerciales y estratégicos de Estados Unidos.”

“Creo que Trump está saltando sobre este patrón familiar - citando la Doctrina Monroe para legitimar intervenciones que socavan la democracia real, y aquellas en las que se sirven diversos tipos de intereses, incluidos los intereses comerciales”, dijo Murphy, autor de “Hemispheric Imaginings: The Monroe Doctrine and Narratives of U.S. Empire”.

¿Qué ha dicho Trump sobre la Doctrina Monroe?

Trump dijo que Venezuela, bajo el gobierno de Maduro, había estado “acogiendo cada vez más a adversarios extranjeros en nuestra región y adquiriendo armas ofensivas amenazantes que podrían amenazar los intereses de Estados Unidos.” Trump calificó esas acciones de “flagrante violación de los principios fundamentales de la política exterior estadounidense que se remontan a más de dos siglos.”

Pero, añadió Trump, “bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado.”

“Queremos rodearnos de buenos vecinos, queremos rodearnos de estabilidad y queremos rodearnos de energía”, dijo Trump. “Tenemos una energía tremenda en ese país. Es muy importante que la protejamos. Lo necesitamos para nosotros. Lo necesitamos para el mundo”.

¿El corolario de Trump?

Al ser preguntado el sábado por la forma en que la gestión de un país por parte de Estados Unidos representaba su mentalidad de “América primero”, Trump defendió la medida como una que, de forma similar a la historia de origen de la Doctrina Monroe, tenía como objetivo fortalecer a la propia América.

La estrategia de seguridad nacional de la administración hace referencia a “un ' Corolario Trump ' de la Doctrina Monroe”, destinado a “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental.”

“Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental nunca más será cuestionado, no sucederá”, dijo Trump. “Durante décadas, otras administraciones han descuidado o incluso contribuido a estas crecientes amenazas a la seguridad en el Hemisferio Occidental. Bajo la administración Trump, estamos reafirmando el poder estadounidense de una manera muy poderosa en nuestra región de origen.”

“Lo que solían hacer los presidentes era encubrir sus planes en la Doctrina Monroe emitiendo corolarios”, dijo Sexton.

Después de la Segunda Guerra Mundial, dijo Sexton, en lugar de idear corolarios a la Doctrina Monroe, los presidentes comenzaron a emitir los suyos propios, citando a Harry S. Truman y Richard Nixon. Sexton dijo que suponía que Trump podría tomar medidas similares.

“Cuando se habla de un corolario de Trump, simplemente sabía que Trump no querría ser un corolario de la doctrina de otro presidente, que de alguna manera esto evolucionaría en una doctrina de Trump”, dijo.

La estrategia de seguridad nacional publicada por la Casa Blanca en diciembre presentaba a los aliados europeos como débiles y pretendía reafirmar el dominio estadounidense en el hemisferio occidental.

Al presentar una serie de ataques militares contra presuntos barcos de narcotraficantes en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental como “un ‘Corolario Trump’ de la Doctrina Monroe” para “restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental”, el documento decía que su objetivo era combatir el flujo de narcóticos y controlar la migración. La estrategia supuso una reimaginación de la presencia militar estadounidense en la región, incluso después de haber acumulado la mayor presencia militar allí en generaciones.

Sexton dijo que la operación militar para capturar a Maduro -y una posible participación prolongada de Estados Unidos en Venezuela- podría causar otra división entre los partidarios del movimiento “Make America Great Again” de Trump, similar a la que se produjo tras los ataques de la administración el año pasado contra las instalaciones nucleares de Irán.

“Esto no es sólo el tipo de trabajo de golpear y correr donde, como en Irán hace un par de meses, lanzamos los misiles, y entonces usted puede seguir y continuar con normalidad”, dijo Sexton. “Esto va a ser potencialmente todo un lío y contradice las políticas de la administración sobre la retirada de las guerras para siempre - y hay un montón de aislacionistas, dentro de la coalición MAGA”.

