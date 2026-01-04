Colombia desplegará 30,000 soldados en la frontera con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Cúcuta, Colombia - El Gobierno de Colombia desplegará 30,000 soldados a lo largo de los 2,219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad luego de la operación militar de Estados Unidos en ese país que acabó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.

El anuncio lo hizo este sábado la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, en una rueda de prensa que dio en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, tras la instalación de un puesto de mando unificado (PMU) para atender la situación fronteriza.

“El Gobierno nacional ha dispuesto un despliegue de 30,000 soldados en la frontera con Venezuela, priorizando las zonas fronterizas críticas bajo un esquema de respuesta integral y articulada entre todas las entidades del Estado colombiano”, manifestó Rodríguez al leer las conclusiones de la reunión.

El ministro colombiano de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, que también intervino en la rueda de prensa, señaló que la situación es de “alta tensión” en la zona fronteriza por la presencia de distintos grupos armados ilegales, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que podrían aprovechar la situación en Venezuela para hacer ataques.

Según el ministro, el amplio despliegue militar permitirá “dar una respuesta articulada frente a las amenazas que hay en la región (...) principalmente el cartel (de las drogas) del ELN y el Tren de Aragua”, ambos incluidos por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

“Respecto a la militarización, obedece a las amenazas persistentes que hay contra el Estado colombiano, que corresponden al crimen organizado transnacional. La amenaza de Colombia no son las naciones, es el crimen transnacional que intenta llevar ese veneno (de la droga) a los países consumidores y desestabilizar la región”, expresó.

Sánchez añadió que la movilización hacia la frontera de los 30,000 soldados es un esfuerzo no solo terrestre “sino que se desplegaron capacidades aéreas, fluviales y, si nos orientamos un poco más hacia el mar, también capacidades marítimas”.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2,219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.