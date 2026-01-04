Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Colombia desplegará 30,000 soldados en la frontera con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Se trata de una reacción del gobierno para evitar que grupos ilegales aprovechen la situación para realizar ataques

4 de enero de 2026 - 10:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) de Colombia, Angie Rodríguez (centro), informó que su país desplegará 30,000 soldados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Cúcuta, Colombia - El Gobierno de Colombia desplegará 30,000 soldados a lo largo de los 2,219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad luego de la operación militar de Estados Unidos en ese país que acabó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.

El anuncio lo hizo este sábado la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, en una rueda de prensa que dio en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, tras la instalación de un puesto de mando unificado (PMU) para atender la situación fronteriza.

“El Gobierno nacional ha dispuesto un despliegue de 30,000 soldados en la frontera con Venezuela, priorizando las zonas fronterizas críticas bajo un esquema de respuesta integral y articulada entre todas las entidades del Estado colombiano”, manifestó Rodríguez al leer las conclusiones de la reunión.

El ministro colombiano de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, que también intervino en la rueda de prensa, señaló que la situación es de “alta tensión” en la zona fronteriza por la presencia de distintos grupos armados ilegales, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que podrían aprovechar la situación en Venezuela para hacer ataques.

Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela el sábado para “capturar” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Más de 24 horas después de bombardear instalaciones en varias ciudades y llevarse del país como prisionero a Maduro, el gobierno de Estados Unidos no ha explicado cómo pretende controlar a Venezuela.
1 / 11 | Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro. Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. - Matias Delacroix

Según el ministro, el amplio despliegue militar permitirá “dar una respuesta articulada frente a las amenazas que hay en la región (...) principalmente el cartel (de las drogas) del ELN y el Tren de Aragua”, ambos incluidos por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

“Respecto a la militarización, obedece a las amenazas persistentes que hay contra el Estado colombiano, que corresponden al crimen organizado transnacional. La amenaza de Colombia no son las naciones, es el crimen transnacional que intenta llevar ese veneno (de la droga) a los países consumidores y desestabilizar la región”, expresó.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York.Maduro pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.En horas de la tarde del sábado, el mandatario venezolano arribó a Nueva York y descendió esposado de un avión militar Boeing 757.
1 / 20 | Pasa la noche en prisión: así fue trasladado Nicolás Maduro a una cárcel en Nueva York. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York. - Noah K. Murray

Sánchez añadió que la movilización hacia la frontera de los 30,000 soldados es un esfuerzo no solo terrestre “sino que se desplegaron capacidades aéreas, fluviales y, si nos orientamos un poco más hacia el mar, también capacidades marítimas”.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2,219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.

“Esto es articulado con los cinco PMU que también se han activado a nivel regional” y que están en los departamentos fronterizos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Vichada, explicó el titular de Defensa.

Tags
ColombiaVenezuelaNicolás MaduroBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 4 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: