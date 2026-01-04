Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Qué sigue en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

Un día después de que una operación militar estadounidense depusiera al presidente, Caracas permanece tranquila en medio de la incertidumbre sobre el futuro

4 de enero de 2026 - 10:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jonathan Mayoral ayuda a sus familiares a limpiar su apartamento, que los residentes dicen que fue dañado durante las operaciones militares estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 4 de enero de 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) (Matias Delacroix)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Caracas, Venezuela - Una tensa calma se mantenía el domingo en Venezuela, un día después de que el presidente Nicolás Maduro fuera depuesto y capturado en una operación militar estadounidense.

RELACIONADAS

La capital de Venezuela, Caracas, estaba inusualmente tranquila el domingo, con pocos vehículos circulando. Las tiendas de conveniencia, gasolineras y otros negocios estaban cerrados en su mayoría.

Un día antes, las colas se extendían por las tiendas y fuera de las gasolineras mientras los inseguros venezolanos se abastecían de productos en caso de que estallaran los disturbios. Las carreteras, normalmente llenas de corredores y ciclistas, estaban prácticamente vacías y el palacio presidencial de Venezuela estaba custodiado por civiles armados y miembros del ejército.

Fuera de la capital, en el estado de La Guira, las familias con casas dañadas por las explosiones durante la operación que capturó a Maduro y a su esposa seguían limpiando escombros. Algunos edificios quedaron con las paredes abiertas.

Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela el sábado para “capturar” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Más de 24 horas después de bombardear instalaciones en varias ciudades y llevarse del país como prisionero a Maduro, el gobierno de Estados Unidos no ha explicado cómo pretende controlar a Venezuela.
1 / 11 | Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro. Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. - Matias Delacroix

Tras el cambio sísmico en Venezuela y las promesas del presidente Donald Trump de que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela con la ayuda de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, nadie en el país parecía saber en qué punto se encontraban las cosas ni lo que se avecinaba.

En un barrio de bajos ingresos del este de Caracas, el obrero de la construcción Daniel Medalla se sentó en la escalinata de una iglesia católica y dijo a unos cuantos feligreses que de nuevo no habría misa matutina.

Medalla teorizó que las calles permanecían mayoritariamente vacías no porque la gente estuviera preocupada por otra huelga, sino porque temían la represión del gobierno si se atrevían a celebrar, tras la feroz represión gubernamental durante las tensas elecciones del año pasado.

“Lo estábamos deseando”, dijo Medalla, de 66 años, sobre la salida de Maduro.

--

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Breaking NewsVenezuelaNicolás MaduroEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
