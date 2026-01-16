Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Con las protestas contenidas, Irán busca evitar una intervención de Estados Unidos

El ministro de Exteriores reiteró que una acción estadounidense en suelo iraní podría llevar a Oriente Medio al caos

16 de enero de 2026 - 10:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Decenas de personas participan en una manifestación en apoyo de las protestas antigubernamentales en Irán, en Berlín, Alemania, el 14 de enero de 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) (Ebrahim Noroozi)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Con las protestas aplastadas, Irán busca desactivar una posible intervención de Estados Unidos con una mezcla de amenazas -provocará el caos en la región- y diplomacia -estamos dispuestos a negociar- tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

RELACIONADAS

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, mantiene una ajetreada agenda con llamadas con sus homólogos de otros países en los que reitera que una acción estadounidense en suelo iraní podría llevar a Oriente Medio al caos, a la vez que asegura que su país se defenderá.

Así se hizo saber al ministro de Exteriores chino, Wang Yi, a quien advirtió de que una intervención de Washington “podría crear inestabilidad y caos en la región”, informó la agencia IRNA.

A su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, Araqchí aseguró que Irán se defenderá de las amenazas externas con “fuerza”.

Una advertencia que repitió el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, a Gabriel Lüchinger, consejero de Seguridad Nacional de Suiza, país que representa los intereses de Estados Unicos en Teherán y a través del cual intercambian mensajes los dos enemigos.

“Teherán no permanecerá pasivo ante las amenazas de Washington”, sostuvo Larijani en una conversación telefónica con Lüchinger, según IRNA.

En una entrevista con la televisión estadounidense Fox, Araqchí se mostró ayer más diplomático y aseguró que su país “siempre ha buscado negociar”.

“La diplomacia es mejor que la guerra”, dijo al canal conservador.

Una realidad que en Irán conocen bien tras la guerra de junio en la que Israel bombardeó durante 12 días seguidos instalaciones militares, nucleares y civiles, iraníes en los que murieron unos 30 altos cargos del país persa.

Estados Unidos participó en esa guerra entre Israel e Irán con bombardeos a las tres principales instalaciones nucleares iraníes.

Días después del comienzo de las protestas en Irán el 28 de diciembre, Trump advirtió a Teherán de que no matara a los manifestantes o que de lo contrario recibiría un duro golpe cuando se habían contabilizado siete muertos, cifra que ha aumentado hasta los más de 3,400, según ONGs opositoras, sin que se haya produzca una acción estadounidense.

Más tarde, el presidente estadounidense puso una nueva línea roja y advirtió contra la ejecución de manifestantes a la vez que aseguró que “va ayuda en camino”, algo que no explicó qué significa y que ha creado incertidumbre en el país persa.

La República Islámica acusa a mercenarios de Estados Unidos e Israel de provocar actos violentos en unas protestas que, según su versión, fueron pacíficas hasta el 8 de enero, aunque entonces ya se habían contabilizado muertos.

El acceso al internet global continúa cortado por octavo día y solo es posible realizar llamadas internacionales de salida desde el martes en un país que recuperado casi la normalidad y suma cuatro días sin protestas.

Tags
Breaking NewsIránEstados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 16 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: