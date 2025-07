Los detalles desconocidos

“Mi tío no tuvo tiempo de reaccionar, De hecho, él (Juan David) sabía que tenía que ser así porque mi tío era un hombre alto, acuerpado. Según me cuenta la señora, mi tío estaba dormido en la mesedora en la sala y él lo atacó en el cuello", contó la mujer.

“Parece ser que la mamá de Juan fue al escuchar ese golpe. Ella se levantó y entonces, él la atacó en el pasillo (...) Ella me dice que primero escuchó ese golpe muy fuerte y que ya seguido empezó a a escuchar los gritos de ella (de la mamá del joven), que a mi tío en ningún momento lo escuchó“, agregó.

“La señora del apartamento me dice: yo me asomé al balcón y yo lo vi cuando él salió con la ropa y los zapatos manchados de sangre y se subió al carro. Se subió al carro y se fue. Y él se dio cuenta que yo lo estaba mirando y se fue", aseguró.

Carol contó que, tras enterarse del crimen, quiso pensar que no fue el joven quien asesinó a sus padres, pero los testimonios no daban lugar a dudas.

“Yo en un principio yo no creí que fuera él. Yo le preguntaba a la señora: ”pero ¿por qué dicen que fue Juan? De pronto alguien entró, de pronto alguien que se quedó“. Y ella me dice: “No, solo estaban ellos tres. Aquí nunca venía nadie, nunca traían un familiar y esa noche no entró nadie"“, agregó.