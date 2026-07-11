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Cuba sufre segundo apagón nacional en menos de una semana

Una grave crisis energética y las sanciones de Estados Unidos empeoran la situación

11 de julio de 2026 - 9:57 PM

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La red eléctrica de Cuba se encuentra en una situación especialmente precaria. (Ramon Espinosa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Habana— Cuba sufrió el viernes un segundo apagón nacional en lo que va de esta semana, en medio de una grave crisis energética y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

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La empresa estatal Unión Eléctrica informó en sus redes sociales de que se había producido una caída del Sistema Energético Nacional (SEN) y, posteriormente, se indicó que el motivo era una “oscilación de los parámetros” tras una avería en una línea que conecta las provincias de Santa Clara con Sancti Spíritus.

La red eléctrica de Cuba se encuentra en una situación especialmente precaria, tanto por la falta de mantenimiento de su antigua infraestructura —algunas centrales tienen más de 30 años— como por la escasez de combustibles fósiles de los que depende.

“Ha sido otra semana muy dura bajo el impacto del bloqueo energético: dos desconexiones de la Red Eléctrica Nacional (SEN), casi sin combustible para alimentar las centrales y con varias unidades fuera de servicio", declaró el primer ministro Manuel Marrero en su cuenta de X.

Las autoridades han informado de que ya han comenzado a suministrar energía a algunas zonas para, posteriormente, iniciar la interconexión del sistema.

Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. Una persona revisa su celular en la calle en medio del apagón en La Habana. Cuba empieza recuperarse lentamente de la precaria situación de su sistema energético y de la presión extra del bloqueo petrolero de Estados Unidos.Trump declaró el lunes que cree que tendrá el “honor de tomar Cuba”.
1 / 12 | La Habana a oscuras: Cuba enfrenta otro apagón en medio de crisis energética. Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. - Ernesto Mastrascusa

El lunes se produjo otro de estos cortes masivos que afectó a nivel nacional a los casi 10 millones de personas que residen en la nación caribeña. Las autoridades informaron a lo largo de la semana que el servicio se fue restableciendo gradualmente. Se trata del cuarto colapso nacional de la SEN en lo que va de año.

Sin embargo, la reconexión no significa que los habitantes dispongan de electricidad, ya que la falta de generación eléctrica de las centrales térmicas —con paradas constantes por falta de mantenimiento— y otras infraestructuras han estado funcionando cada día de esta semana al 40 % de su capacidad.

La isla cuenta con una red eléctrica en mal estado y un sistema de generación que depende de los combustibles fósiles, pero produce apenas el 40% del petróleo que consume su economía.

En enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo energético y amenazó con aplicar aranceles a los países que intentaran vender petróleo a la isla. En estos meses solo llegó un petrolero procedente de Rusia, un aliado de la isla, en marzo.

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