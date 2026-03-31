Cubanos sobreviven bajo un embargo petrolero estadounidense y una crisis económica cada vez más profunda

La Habana- Yuneisy Riviaux creció en un barrio obrero de La Habana y ha soportado una vida de privaciones, pero nunca imaginó que llegaría un día en que ella y sus hijas pequeñas se quedarían sin almorzar.

Esta desempleada de 42 años, madre de dos hijos, vive en La Habana con otras familias en una casa cuyo segundo piso se derrumbó hace años.

“Las cosas me han ido muy, muy mal”, dijo Riviaux mientras jugaba con su hija de 2 años, Seinet. “Algunos días consigo comida”.

“Pero otras veces no puedo: como ahora, que tengo que morderme el labio y tragarme las lágrimas porque no tengo almuerzo para las niñas”.

La profunda crisis económica que azota a Cuba desde hace seis años -intensificada por el embargo energético promulgado bajo la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump- sigue afectando de manera desproporcionada a los más vulnerables de la isla. Los persistentes apagones, los recortes en el sistema estatal de racionamiento de alimentos y la grave escasez de agua y medicinas han convertido la vida cotidiana en un calvario para personas como Riviaux, su marido Cristóbal Estrada y sus dos hijas.

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Unas horas antes, Estrada, de 61 años, había preparado el desayuno para Edianet, de 7 años: un trozo de pan, distribuido a todos los cubanos a través del sistema de cartilla de racionamiento, con una minúscula palmadita de mantequilla, un lujo que un turista regaló a la familia mientras paseaba por el barrio.

Después de dejar a Edianet en la escuela, Estrada se dirigió a Cotorro, a unos 20 kilómetros de distancia, para conseguir comida y dinero que sus familiares le habían ofrecido. Durante el último apagón nacional, el 21 de marzo, toda la comida que su familia tenía en la nevera se echó a perder.

“Tiene que ver si encuentra transporte, autobús o lo que haga falta para llegar”, dijo Riviaux.

1 / 12 | La Habana a oscuras: Cuba enfrenta otro apagón en medio de crisis energética. Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. - Ernesto Mastrascusa 1 / 12 La Habana a oscuras: Cuba enfrenta otro apagón en medio de crisis energética Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. Ernesto Mastrascusa Compartir

El transporte público en Cuba está semiparalizado por la escasez de gasolina desde que Estados Unidos impuso un embargo petrolero a la isla tras el ataque de enero a Venezuela, un proveedor clave de petróleo que dejó de hacer envíos a la isla, que apenas produce el 40% del crudo que necesita.

La falta de gasolina y de recursos básicos ha paralizado los hospitales y ha disparado los precios y la escasez de alimentos.

Durante años, México también envió petróleo a Cuba mientras la isla luchaba contra una crisis energética de décadas, pero interrumpió los envíos bajo la amenaza de los aranceles estadounidenses y ahora sólo envía ayuda humanitaria.

El martes, un petrolero ruso atracó en el puerto cubano de Matanzas con 730,000 barriles de petróleo después de que la administración Trump lo dejara proceder a pesar del bloqueo energético de Estados Unidos - marcando la primera vez en tres meses que una entrega de petróleo llegaba a la isla. Pero eso solo proporcionará suficiente diésel para unos nueve o 10 días de las necesidades de la isla, dicen los expertos.

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La vida sólo ha empeorado

Riviaux y Estrada solían tener un pequeño puesto fuera de su casa donde vendían bebidas en polvo y alimentos envasados sencillos.

Pero en febrero, Estrada cayó enferma y fue hospitalizada con un pulmón colapsado. El coste de su tratamiento fue devastador; la pareja se vio obligada a gastar sus ahorros en medicamentos comprados en el mercado negro porque las farmacias subvencionadas por el Estado no disponían de ellos.

“Tuvimos que sacrificar ese negocio para comprar la medicina y salvarle la vida”, dijo Riviaux.

Ahora Riviaux vende pasteles dulces que su hermana hornea siempre que pueden conseguir un saco de harina, que no les proporcionan las escasas raciones mensuales, que incluyen arroz, judías, azúcar, aceite de cocina, café y un panecillo diario.

El otrora alabado sistema sanitario universal de Cuba se ha deteriorado tanto que tiene dificultades para prestar una atención básica. Los hospitales se enfrentan a un retraso crítico, con unas 96,000 cirugías pendientes, incluidas 11,000 para niños, según las autoridades locales y las Naciones Unidas.

Casi 5 millones de personas con enfermedades crónicas carecen de acceso a medicamentos esenciales, mientras que tratamientos vitales como la radioterapia para el cáncer y la diálisis para la enfermedad renal se han interrumpido para 16,000 y 2,800 pacientes, respectivamente.

1 / 5 | Entre olores y desechos: la basura se desborda en algunos barrios de La Habana. Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. - Ernesto Mastrascusa 1 / 5 Entre olores y desechos: la basura se desborda en algunos barrios de La Habana Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. Ernesto Mastrascusa Compartir

Naciones Unidas lanzó esta semana un plan de emergencia de 94 millones de dólares para apoyar lo que calificó de crisis “potencialmente mortal” para los cubanos. Según Francisco Pichón, coordinador residente de la ONU en Cuba, el llamamiento se produce después de una larga historia en la que Cuba ha sido líder en América Latina en salud materna y tasas de vacunación, éxitos ahora en grave riesgo.

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El temido momento de no comer

Al mediodía, su marido aún no había regresado, así que Riviaux no tuvo más remedio que dar a su hijo de 2 años un trozo de pan y la última leche de la familia, una donación de México. La propia Riviaux se quedó sin nada. Su hijo de 7 años recibe almuerzo gratis en la escuela, donde las clases continúan a pesar de la crisis nacional.

Riviaux habla con nostalgia de la época anterior a la pandemia de COVID-19, cuando, dice, “Cuba lo tenía todo”.

“Sé que la pandemia afectó a todo el mundo, pero a nosotros nos afectó mucho más”, afirmó.

La cartilla de racionamiento que cada familia recibía antes de la pandemia contenía arroz, judías, un litro de leche diario para los niños, azúcar, aceite, pollo y carne picada, entre unos 30 alimentos y productos de higiene. Sólo alcanzaba para unos 20 días, por lo que las familias complementaban con la compra en tiendas de gestión privada utilizando una moneda vinculada al dólar estadounidense.

Las sanciones más estrictas de Estados Unidos, que comenzaron bajo la primera administración Trump, junto con un colapso del turismo provocado por la pandemia y las fallidas políticas económicas de Cuba, condujeron a una profunda recesión.

El producto interior bruto de Cuba se ha desplomado un 15% en los últimos seis años, desencadenando un éxodo histórico. La isla perdió más de un millón de habitantes -aproximadamente el 10% de su población- solo en 2024.

Envalentonado por la captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump ha escalado gradualmente su retórica sobre Cuba, primero sugiriendo que perseguiría “una toma amistosa” del país y más recientemente diciendo a aliados conservadores de América Latina que “cuidaría” de Cuba una vez que la guerra con Irán termine.

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Riviaux admitió que, aunque intenta mantenerse al margen de la política, la dureza de la retórica de Trump la ha dejado profundamente descolocada.

“Hemos oído la noticia de que Trump quiere tomar el poder. ¿Qué pasará si Estados Unidos se involucra?”, preguntó mientras su marido llegaba a última hora de la tarde.