Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cuba dispuesta a hablar de cómo podría participar Estados Unidos en su economía

El presidente cubano afirmó que hay “miles de temas” sobre los que también se puede dialogar

25 de marzo de 2026 - 5:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tanto el presidente Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, han presionado para que Cuba introduzca reformas, empezando por las de tipo económico, argumentando que el sistema socialista ha llevado a la actual crisis. (Ramon Espinosa)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Habana- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que en la negociación con Washington se puede hablar de “cómo puede participar el gobierno de Estados Unidos en la economía” de la isla, pero nunca cuestionar la “soberanía”, “independencia” o el “sistema político” del país.

RELACIONADAS

Díaz-Canel hizo estas declaraciones en una entrevista que concedió en La Habana al medio español Canal Red, al ser preguntado por los contactos entre los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos, reconocidos recientemente por La Habana tras meses de presión de Washington para alcanzar un acuerdo.

El presidente cubano afirmó que hay “miles de temas” sobre los que se puede dialogar, como la inversión extranjera, los flujos migratorios, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, la protección del medioambiente y la colaboración científica y educativa, y ahí incluyó la participación de Estados Unidos en la economía cubana, aunque no entró en más detalles.

Precisamente, tanto el presidente Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, han presionado para que Cuba introduzca reformas, empezando por las de tipo económico, argumentando que el sistema socialista ha llevado a la actual crisis.

Lo que es “inaceptable”, agregó Díaz-Canel, es permitir la injerencia en asuntos internos. “Que respeten nuestra soberanía, que respeten nuestra independencia y nuestro sistema político. Esas cosas no están en discusión”, afirmó.

No obstante, indicó que un proceso de negociación es “largo” porque primero hay que establecer un canal de comunicación, luego cerrar una agenda de temas comunes, iniciar el diálogo y ver si se obtienen resultados. Habló de buscar “espacios de entendimiento” que alejan a ambos países “de la confrontación”.

Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. Una persona revisa su celular en la calle en medio del apagón en La Habana. Cuba empieza recuperarse lentamente de la precaria situación de su sistema energético y de la presión extra del bloqueo petrolero de Estados Unidos.Trump declaró el lunes que cree que tendrá el “honor de tomar Cuba”.
1 / 12 | La Habana a oscuras: Cuba enfrenta otro apagón en medio de crisis energética. Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. - Ernesto Mastrascusa

“Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos diálogo”, apostilló el presidente cubano, quien subrayó sin embargo que, de producirse una agresión militar por parte de Estados Unidos, él está dispuesto a dar “la vida por la revolución”.

Díaz-Canel reconoció que, como en otras etapas, en esta ocasión de tensas relaciones bilaterales aparecieron personas e instituciones, “algunas gubernamentales, otras no gubernamentales”, que han favorecido que se construyan canales de diálogo “y evitar la confrontación”.

También, explicó que el expresidente Raúl Castro está “muy pendiente” de la situación política actual, pese a estar oficialmente retirado, y que ellos dos hablan “con frecuencia”. “Está su compromiso con el pueblo, con la revolución, con salvar al país de la agresión”, indicó.

Díaz-Canel aseguró asimismo que la isla no ha recibido “una gota de combustible” desde “hace tres meses” y achacó el grueso de los apagones que sufre el país al bloqueo petrolero de Estados Unidos, a pesar de que el país arrastra una grave crisis energética desde mediados de 2024.

Agregó que el país está recuperando la capacidad de generación y fomentando las renovables para limitar la dependencia del exterior, aunque es un plan a medio plazo. “Vamos a tener una etapa en que lo vamos a sufrir las limitaciones”, concedió.

Tags
Breaking NewsCubaEstados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: