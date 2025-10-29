“Daños cuantiosos” en Cuba por paso del huracán Melissa
El presidente Miguel Díaz-Canel expresó, en redes sociales, que la nación caribeña atravesó “una madrugada muy compleja”
29 de octubre de 2025 - 8:51 AM
La Habana - Cuba sufrió “daños cuantiosos” por el paso del poderoso huracán Melissa, que atraviesa la isla tras haber tocado tierra en el sureste, indicó este miércoles el presidente Miguel Díaz-Canel.
“Ha sido una madrugada muy compleja”, indicó el mandatario en su cuenta de X, sin precisar los daños provocados por Melissa, que llegó a Cuba con vientos máximos sostenidos de 195 km/h tras haber azotado Jamaica.
“El huracán #Melisa sigue sobre territorio cubano. Pido a nuestro pueblo no confiarse, mantener la disciplina y continuar a buen resguardado”, agregó.
El huracán Melissa avanzaba el miércoles por Cuba como tormenta de categoría 3, un día después de tocar tierra en Jamaica como una de las tormentas más fuertes de la región.
Se pronosticaba que Melissa se trasladaría a las Bahamas más tarde el miércoles, y Haití, República Dominicana y las Islas Turcas y Caicos también se preparaban para sus efectos.
Las autoridades de Cuba habían evacuado a más de 735,000 personas, dijo el presidente en las redes sociales. Los meteorólogos advirtieron que la tormenta causaría daños catastróficos en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país, y sus alrededores.
