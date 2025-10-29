Opinión
29 de octubre de 2025
84°ligeramente nublado
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Daños cuantiosos” en Cuba por paso del huracán Melissa

El presidente Miguel Díaz-Canel expresó, en redes sociales, que la nación caribeña atravesó “una madrugada muy compleja”

29 de octubre de 2025 - 8:51 AM

Más de 735,000 personas en Cuba fueron evacuadas de sus comunidades previo a la llegada de Melissa. (Ramon Espinosa)
Por

La Habana - Cuba sufrió “daños cuantiosos” por el paso del poderoso huracán Melissa, que atraviesa la isla tras haber tocado tierra en el sureste, indicó este miércoles el presidente Miguel Díaz-Canel.

“Ha sido una madrugada muy compleja”, indicó el mandatario en su cuenta de X, sin precisar los daños provocados por Melissa, que llegó a Cuba con vientos máximos sostenidos de 195 km/h tras haber azotado Jamaica.

“El huracán #Melisa sigue sobre territorio cubano. Pido a nuestro pueblo no confiarse, mantener la disciplina y continuar a buen resguardado”, agregó.

El huracán Melissa avanzaba el miércoles por Cuba como tormenta de categoría 3, un día después de tocar tierra en Jamaica como una de las tormentas más fuertes de la región.

Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica, cerca de New Hope, con vientos máximos sostenidos estimados de 185 mph.No obstante, en boletines posteriores, el huracán debilitó la potencia de sus vientos a 150 mph, llevándolo a categoría 4.El CNH indicó en su boletín de las 5:00 p.m. que a esa hora el ojo de Melissa comenzó a salir al norte de Jamaica.
1 / 33 | En imágenes: así fue el impacto del huracán Melissa en Jamaica. Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica, cerca de New Hope, con vientos máximos sostenidos estimados de 185 mph. - Rudolph Brown

Se pronosticaba que Melissa se trasladaría a las Bahamas más tarde el miércoles, y Haití, República Dominicana y las Islas Turcas y Caicos también se preparaban para sus efectos.

Las autoridades de Cuba habían evacuado a más de 735,000 personas, dijo el presidente en las redes sociales. Los meteorólogos advirtieron que la tormenta causaría daños catastróficos en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país, y sus alrededores.

Melissa fue la decimotercera tormenta tropical nombrada en la temporada de huracanes del Atlántico 2025.Melissa se formó el 21 de octubre de 2025 en el Mar Caribe.A primera hora del miércoles, Melissa tenía vientos máximos sostenidos de 115 mph y se movía en dirección noreste a 12 mph sobre el este de Cuba.
1 / 36 | Desde el espacio: las increíbles imágenes satelitales que muestran la trayectoria y fuerza del huracán Melissa. Melissa fue la decimotercera tormenta tropical nombrada en la temporada de huracanes del Atlántico 2025. - NHC/NOAA
CubaHuracán MelissaJamaicaMiguel Díaz-Canel BermúdezTemporada de huracanesBreaking News
