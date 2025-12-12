¡De infarto! Paracaidista cuelga a 13,000 pies de altura tras engancharse su paracaídas a la cola de un avión

Melbourne - Los investigadores australianos de accidentes publicaron el jueves las dramáticas imágenes del paracaídas de un paracaidista que se enredó en la cola de un avión, dejándole colgando a sobre 13,000 pies metros de altura.

El paracaidista, Adrian Ferguson, utilizó un cuchillo para liberarse y sufrió heridas leves en una pierna durante el incidente ocurrido el 20 de septiembre en el aeropuerto de Tully, en el estado de Queensland. El piloto y los otros 16 paracaidistas que iban ese día a bordo del Cessna Caravan no resultaron heridos.

La Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte hizo público el vídeo junto con el informe sobre su investigación del percance.

El avión había alcanzado la altitud deseada donde los paracaidistas planeaban ejecutar un salto en formación de 16 paracaidistas. Un 17º paracaidista estaba en una puerta abierta esperando para grabar vídeo mientras los demás saltaban.

Ferguson estaba abandonando el avión cuando la cuerda de su paracaídas de reserva se enganchó en un alerón, según el informe.

El paracaídas se soltó e inmediatamente empujó a Fergson hacia atrás. Lanzó al operador de cámara fuera del avión y lo dejó en caída libre. Las piernas de Ferguson golpearon entonces el estabilizador horizontal de la pista antes de que el paracaídas se enredara en él y le dejara colgando.

Ferguson utilizó un cuchillo para cortar 11 cuerdas que le permitieron caer del avión con parte del paracaídas desgarrado.

Soltó su paracaídas principal, que se infló completamente a pesar de enredarse con restos del paracaídas de reserva, y aterrizó sin problemas.

Mientras tanto, la mayoría de los demás paracaidistas habían saltado. El piloto se quedó con dos paracaidistas a bordo luchando por controlar el avión con parte del paracaídas aún enredado en la cola.

El piloto dio la voz de alarma y se dispuso a saltar en paracaídas de emergencia. Pero las autoridades de tráfico aéreo de Brisbane decidieron que tenía suficiente control del avión para aterrizar con seguridad en Tully. El avión aterrizó sin incidentes.

---