Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de noviembre de 2025
82°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Decenas de miles de personas desalojadas por la llegada de un tifón al este de Filipinas

Las autoridades advierten de lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas potencialmente mortales de hasta 3 metros

3 de noviembre de 2025 - 7:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Evacúan residentes en Filipinas ante la llegada del tifón Kalmaegi.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Manila — Las autoridades filipinas ordenaron el lunes la evacuación de decenas de miles de personas a lugares más seguros y prohibieron a los pescadores aventurarse a faenar en una región centro-oriental ante la llegada de un tifón procedente del Pacífico. Las autoridades advirtieron de lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas potencialmente mortales de hasta 3 metros.

RELACIONADAS

El tifón Kalmaegi fue localizado por última vez a unos 235 kilómetros al este de la localidad de Guiuan, en la provincia de Samar Oriental, con vientos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 150 kph, y se pronosticaba que azotaría la costa más tarde el lunes.

Se esperaba que soplara hacia el oeste durante la noche y el martes y azotara las provincias de la isla central, incluyendo Cebú, que aún se está recuperando de un terremoto de magnitud 6.9 que golpeó el 30 de septiembre y dejó al menos 79 muertos y miles de desplazados después de que sus casas se derrumbaran o sufrieran graves daños.

Se pronosticó que Kalmaegi, llamado localmente Tino, se fortalecería aún más sobre el Mar de Filipinas antes de tocar tierra en la ciudad de Guiuan o municipios cercanos, donde el gobernador de Samar Oriental, RV Evardone, dijo que ha emitido órdenes de evacuación obligatoria a partir del lunes con la ayuda de tropas del ejército, policía, bomberos y contingentes de mitigación de desastres.

Se ordenó a más de 70,000 personas en las ciudades costeras de Guiuan, Mercedes y Salcedo que se trasladaran a centros de evacuación o casas y edificios de hormigón certificados como lo suficientemente resistentes para soportar el impacto del tifón. Las zonas costeras fueron advertidas de marejadas de hasta 3 metros de altura, dijo Evardone.

El tifón Haiyan, uno de los ciclones tropicales más poderosos de los que se tiene constancia, azotó Guiuan en noviembre de 2013 y luego arrasó el centro de Filipinas, dejando más de 7,300 muertos o desaparecidos, arrasando pueblos enteros y arrastrando decenas de barcos tierra adentro. Haiyan demolió alrededor de un millón de casas y desplazó a más de 4 millones de personas en una de las regiones más pobres del país.

‘Nadie se queja entre los residentes debido a su experiencia con Yolanda. Saben que es mejor prevenir que lamentar’, dijo Evardone a The Associated Press, refiriéndose al nombre filipino de Haiyan. ‘Entonces vieron cuerpos esparcidos por todas partes en las calles. Muchos lo perdieron todo’.

Miles de aldeanos también estaban siendo evacuados de las provincias insulares cerca de Samar Oriental, dijeron funcionarios, y las agencias de respuesta a desastres, incluyendo la guardia costera, han sido puestas en alerta.

Filipinas es azotada por unos 20 tifones y tormentas cada año. A menudo es golpeada por terremotos y tiene más de una docena de volcanes activos, lo que la convierte en uno de los países del mundo más propensos a los desastres.

Tags
Breaking NewsFilipinas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 3 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: