Decenas de miles de personas desalojadas por la llegada de un tifón al este de Filipinas

Manila — Las autoridades filipinas ordenaron el lunes la evacuación de decenas de miles de personas a lugares más seguros y prohibieron a los pescadores aventurarse a faenar en una región centro-oriental ante la llegada de un tifón procedente del Pacífico. Las autoridades advirtieron de lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas potencialmente mortales de hasta 3 metros.

El tifón Kalmaegi fue localizado por última vez a unos 235 kilómetros al este de la localidad de Guiuan, en la provincia de Samar Oriental, con vientos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 150 kph, y se pronosticaba que azotaría la costa más tarde el lunes.

Se esperaba que soplara hacia el oeste durante la noche y el martes y azotara las provincias de la isla central, incluyendo Cebú, que aún se está recuperando de un terremoto de magnitud 6.9 que golpeó el 30 de septiembre y dejó al menos 79 muertos y miles de desplazados después de que sus casas se derrumbaran o sufrieran graves daños.

Se pronosticó que Kalmaegi, llamado localmente Tino, se fortalecería aún más sobre el Mar de Filipinas antes de tocar tierra en la ciudad de Guiuan o municipios cercanos, donde el gobernador de Samar Oriental, RV Evardone, dijo que ha emitido órdenes de evacuación obligatoria a partir del lunes con la ayuda de tropas del ejército, policía, bomberos y contingentes de mitigación de desastres.

Se ordenó a más de 70,000 personas en las ciudades costeras de Guiuan, Mercedes y Salcedo que se trasladaran a centros de evacuación o casas y edificios de hormigón certificados como lo suficientemente resistentes para soportar el impacto del tifón. Las zonas costeras fueron advertidas de marejadas de hasta 3 metros de altura, dijo Evardone.

El tifón Haiyan, uno de los ciclones tropicales más poderosos de los que se tiene constancia, azotó Guiuan en noviembre de 2013 y luego arrasó el centro de Filipinas, dejando más de 7,300 muertos o desaparecidos, arrasando pueblos enteros y arrastrando decenas de barcos tierra adentro. Haiyan demolió alrededor de un millón de casas y desplazó a más de 4 millones de personas en una de las regiones más pobres del país.

‘Nadie se queja entre los residentes debido a su experiencia con Yolanda. Saben que es mejor prevenir que lamentar’, dijo Evardone a The Associated Press, refiriéndose al nombre filipino de Haiyan. ‘Entonces vieron cuerpos esparcidos por todas partes en las calles. Muchos lo perdieron todo’.

Miles de aldeanos también estaban siendo evacuados de las provincias insulares cerca de Samar Oriental, dijeron funcionarios, y las agencias de respuesta a desastres, incluyendo la guardia costera, han sido puestas en alerta.

