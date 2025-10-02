Un sismo de magnitud 6.9 fue registrado frente a la costa del centro de Filipinas.

"Es desgarrador": aumenta a 72 la cifra de muertos por el terremoto en Filipinas. Un sismo de magnitud 6.9 fue registrado frente a la costa del centro de Filipinas.

Bogo - Cuando los bomberos sacaron el cuerpo de su hijo de 4 años en una bolsa de un hotel económico demolido por un terremoto de magnitud 6.9 en el centro de Filipinas, Isagani Gelig se agachó y acarició suavemente la bolsa negra para cadáveres durante varios minutos, tratando de sentir los restos de su hijo adentro por última vez.

Una bolsa que contenía el cuerpo de la esposa de Gelig, la recepcionista de Condor Pension House, fue sacada a continuación. Ella había trabajado allí por la noche mientras cuidaba a su hijo, John. Un rescatista le entregó un teléfono celular encontrado con su cuerpo y él asintió confirmando que era de ella.

Gelig y su familia habían llamado frenéticamente después de que el poderoso terremoto sacudiera la ciudad de Bogo en la provincia de Cebú el martes por la noche, pero ella nunca contestó.

“Recorrí los escombros y seguí gritando sus nombres”, dijo Gelig a The Associated Press junto a las ruinas del hotel, donde él y los rescatistas descubrieron sus restos atrapados juntos en los escombros del primer piso.

El número de muertos por el terremoto aumentó a al menos 72 el jueves, con casi 300 heridos. Los funcionarios de gestión de desastres dijeron que no ha habido informes de personas desaparecidas adicionales. Más de 170,000 personas se vieron afectadas, incluidas muchas que se han negado a regresar a casa porque estaban traumatizadas y temerosas de las réplicas.

El terremoto dañó o destruyó 87 edificios y casi 600 casas en Bogo, una ciudad costera relativamente nueva y progresista de unos 90,000 habitantes, y en pueblos periféricos. Los puentes y las carreteras de hormigón resultaron dañados y un puerto marítimo en Bogo se derrumbó.

El terremoto fue provocado alrededor de las 10:00 p.m. por una falla submarina poco profunda que, según los sismólogos filipinos, no se ha movido en al menos 400 años.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. voló a Bogo el jueves para evaluar los daños y ofrecer ayuda y apoyo a los sobrevivientes mientras lamentaba con las familias de las víctimas. Hace apenas unos días, el presidente estuvo en la región central después de que una feroz tormenta dejara al menos 37 muertos y azotara a más de medio millón de personas, incluso en la provincia de Cebú.

Estados Unidos, un aliado de tratado de larga data de Filipinas, ofreció asistencia tras el terremoto. Varios otros países, incluidos China y Japón, expresaron sus condolencias.

“Japón siempre está con Filipinas para superar este momento de dificultades”, dijo el primer ministro japonés Shigeru Ishiba en un mensaje a Marcos.

Siendo uno de los países más propensos a desastres del mundo, Filipinas es golpeada a menudo por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano.

El archipiélago también es azotado por unos 20 tifones y tormentas cada año, lo que hace que la respuesta a los desastres sea una tarea importante del gobierno y los grupos de voluntarios.

Poco después de que el terremoto devastara Bogo, la Cruz Roja trató de llamar a uno de sus voluntarios de tiempo completo que vivía en la ciudad.

Ian Ho, de 49 años, era un socorrista altamente capacitado. Cuando no respondió, se desplegó un equipo de la Cruz Roja. Su casa se había derrumbado y lo encontraron adentro, enterrado entre los escombros mientras abrazaba a su hijo de 14 años, que resultó herido. El adolescente sobrevivió, dijo la secretaria general de la Cruz Roja, Gwendolyn Pang.

“Él eligió ser el escudo de su hijo”, dijo Pang. “Este es el tipo de personas que tenemos, salvavidas con un instinto innato para ayudar a otras personas. En este caso, la última persona que salvó fue su hijo”.

Mientras que la mayoría de la gente estaba en casa cuando ocurrió el terremoto, Bryan Sinangote estaba viendo un partido de baloncesto con menos de 100 espectadores en la ciudad de San Remigio, en las afueras de Bogo. Todo el mundo se congeló. Cuando la sacudida de arriba abajo se hizo intensa, todo el mundo salió corriendo del gimnasio en pánico, dijo el conductor de 49 años.

Un techo de gimnasio se derrumbó, matando a tres miembros del personal de la guardia costera y a un bombero. Sinangote dijo que trató de rodar, pero quedó parcialmente atrapado. Más tarde fue liberado por miembros de la guardia costera y tratado por lesiones en la cara y el brazo.

No fue su primer encuentro con la muerte. Recordó cómo el tifón Haiyan, uno de los ciclones tropicales más fuertes registrados, destruyó su casa en San Remigio en 2013. Haiyan dejó más de 7,300 personas muertas o desaparecidas, arrasó pueblos enteros y provocó que barcos encallaran y se estrellaran contra casas en el centro de Filipinas.