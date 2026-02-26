Decisión de investigar a hijo del presidente de Brasil desata trifulca en el Parlamento

Río de Janeiro- Un grupo de parlamentarios brasileños protagonizó este jueves una trifulca luego de que una comisión del Senado aprobara levantar el secreto bancario y fiscal de un hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo nombre ha sido citado en una investigación de un escándalo de corrupción.

La decisión de una comisión mixta de investigar las cuentas de Fábio Luís Lula da Silva, hijo mayor del mandatario brasileño, desató la furia de los oficialistas que se dirigieron hacia la mesa principal para protestar por el resultado de la votación.

La queja abrió paso inmediato a un tumulto que terminó en empujones, insultos y golpes entre algunos parlamentarios, lo que obligó a suspender momentáneamente la sesión, sin que el tema pasara a mayores.

Los oficialistas cuestionaron la forma de votación y afirmaron que hubo un error en el conteo de votos, aunque el presidente de la comisión, el senador Carlos Viana, rechazó esas alegaciones.

El nombre de Fábio Luís Lula da Silva fue citado por un testigo en el marco de una investigación de un escándalo de corrupción que gira en torno a desvíos en la Seguridad Social, pero de momento no existe ninguna imputación contra el hijo del gobernante.

En diciembre pasado la oposición pidió que la comisión que investiga el escándalo citara al hijo del presidente a un interrogatorio, pero la propuesta fue rechazada debido a que hasta el momento no había ningún indicio.

Fábio Luís Lula da Silva (O Globo / GDA)

Pero este año, la Policía Federal incautó mensajes de Antônio Carlos Camilo Antunes, señalado como el jefe de la organización que desviaba recursos de los pagos a los jubilados, con una empresaria amiga del hijo del presidente, también conocido como ‘Lulinha’.

De acuerdo con el instructor de la comisión, diputado Alfredo Gaspar, esas comunicaciones sugieren que el hijo del presidente Lula habría actuado como “socio oculto” en operaciones vinculadas a pagos realizados por Antunes a la empresaria, amiga de ‘Lulinha’ y quien también está bajo investigación.