NoticiasMundo
Desmienten imágenes tergiversadas tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Las falsas imágenes generadas por inteligencia artificial circularon por Internet tras el inicio del conflicto

3 de marzo de 2026 - 8:38 AM

Trabajadores instalan una valla publicitaria en un paso elevado que contiene un retrato del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, asesinado durante los ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel, en Teherán, Irán, el lunes 2 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Mientras Estados Unidos e Israel seguían golpeando a Irán el lunes tras el grave atentado del fin de semana en el que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, imágenes tergiversadas relacionadas con la guerra se difundieron ampliamente por Internet.

Presentaron imágenes de hace años como si fueran actuales, afirmaron falsamente que se habían destruido vehículos militares estadounidenses y afirmaron erróneamente que mostraban bajas de la guerra.

Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania.Un manifestante sostiene un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta en Bagdad, Irak.Manifestantes también marcharon en apoyo del cambio de régimen en Irán durante una manifestación en Richmond Hill, Ontario.
1 / 13 | Reacción mundial a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania. - Markus Schreiber

He aquí un análisis más detallado de los hechos:

___

ESPECULACIÓN: Una imagen muestra el cuerpo de Jamenei bajo un montón de escombros.

LOS HECHOS: Esto es falso. Fue creado con IA. La aplicación Gemini de Google detectó en la imagen SynthID, una herramienta de marca de agua digital para identificar contenido que ha sido generado o alterado con IA. Esto significa que fue creada o editada, total o parcialmente, por los modelos de IA de Google.

En la imagen, un cuerpo cuyo rostro aparece borroso está atrapado bajo los escombros mientras cuatro hombres con cascos y chalecos de seguridad iluminan la zona con linternas y trabajan en la limpieza de los escombros. En el fondo arden pequeños incendios.

Los medios de comunicación estatales iraníes confirmaron a primera hora del domingo que Jamenei había muerto en el ataque del sábado de Estados Unidos e Israel. No se ha hecho pública ninguna foto de su cuerpo.

___

ESPECULACIÓN: Las imágenes muestran al USS Abraham Lincoln hundiéndose o sufriendo otros daños tras un ataque con misiles balísticos iraníes.

LOS HECHOS: El Mando Central de Estados Unidos dijo en un post en X que el buque de guerra, uno de los dos portaaviones que el ejército estadounidense tiene desplegados en la región, “no fue alcanzado” y que “los misiles ni siquiera se acercaron”. El post, que se publicó después de que los dirigentes iraníes afirmaran que el buque había sido alcanzado en el ataque, añade que sigue lanzando aviones.

Muchas de las imágenes que supuestamente muestran las secuelas de un ataque contra el USS Abraham Lincoln son de hace años. Por ejemplo, una imagen de un barco hundiéndose en el océano con un helicóptero sobrevolándolo ha aparecido en Internet al menos desde 2021. Un vídeo de un barco envuelto en llamas y humo apareció en una publicación de Facebook de junio de 2025.

___

ESPECULACIÓN: Un vídeo muestra el derribo de un avión caza estadounidense en Irán.

LOS HECHOS: Esto es falso. Es de un videojuego de temática militar.

El vídeo difundido en Internet muestra un misil que se dirige a toda velocidad hacia un avión caza, que realiza espectaculares maniobras evasivas. Al final del vídeo se oye un fuerte estruendo y la nave se dirige hacia el suelo.

Pero un canal de YouTube dedicado a simulaciones de videojuegos militares publicó originalmente el clip en noviembre de 2025. Un pie de foto en el clip afirma que “todas las escenas se capturan en el juego sólo con fines de entretenimiento y aprendizaje”. El avión se identifica como un F-4 Phantom II.

Tres aviones de combate estadounidenses, todos ellos F-15E Strike Eagles, fueron derribados por error en Kuwait -y no en Irán- por fuego amigo kuwaití el lunes, según el ejército estadounidense. La televisión estatal iraní afirmó que Irán había apuntado a uno de los aviones que se estrellaron.

___

ESPECULACIÓN: Un vídeo muestra a soldados estadounidenses que regresan a casa en ataúdes tras la guerra de Irán.

LOS HECHOS: Esto es falso. Muestra el traslado digno de militares del Ejército de Estados Unidos fallecidos en Irak en la operación Nuevo Amanecer. El traslado tuvo lugar el 8 de junio de 2011 en la base aérea de Dover.

El vídeo original fue publicado en YouTube por un fotógrafo y veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos que luchó en la guerra de Vietnam.

Hay varios indicios de que el vídeo de YouTube coincide con el clip que se está difundiendo actualmente en Internet. Por ejemplo, alrededor de un minuto y 57 segundos después de comenzar el vídeo, se ve un avión de fondo. Además, la parte delantera de un vehículo azul es visible durante la mayor parte del vídeo en la esquina inferior derecha.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

