Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
26 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Detenida una mujer en Venezuela por llevar 2. 8 kilos de cocaína en un vuelo a Madrid

La sospechosa intentó traficar la cocaína en 32 envoltorios ocultos en una bocina eléctrica

26 de agosto de 2025 - 1:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mujer fue detenida con 2.8 kilogramos de cocaína en un vuelo que tenía como destino Madrid, España. (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Caracas— Una mujer de nacionalidad colombiana fue detenida en Venezuela por intentar trasladar 2.8 kilogramos de cocaína en un vuelo que tenía como destino Madrid, España, informó este martes la Fiscalía en el país sudamericano.

RELACIONADAS

A través de la plataforma Instagram, el fiscal general, Tarek William Saab, detalló que la mujer, quien será imputada por el delito de tráfico ilícito de sustancias, intentó trasladar la cocaína en 32 envoltorios ocultos en una bocina eléctrica.

El lunes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó en un audio compartido en Telegram que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantiene desplegada para combatir bandas delictivas, grupos armados, terroristas, narcotraficantes en la frontera occidental con Colombia.

En este sentido, aseguró que Venezuela está dando “golpes certeros” al narcotráfico en esta región y reiteró que el país está “libre de cultivos de droga”, así como “libre de procesamiento y tráfico” de estas sustancias.

Recientemente, el titular del Ministerio del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que, en el transcurso de este año, las autoridades venezolanas han decomisado más de 50 toneladas de drogas.

Las autoridades federales diligencian 17 órdenes de arresto contra organizaciones dedicadas al narcotráfico a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.El operativo de detenciones está a cargo de la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos.El pasado jueves, 10 de julio, agentes de ICE-HSI diligenciaron 53 órdenes de arresto por narcotráfico y armas.
1 / 10 | DEA diligencia 17 órdenes de arresto contra gangas que usaban "mulas" para llevar cocaína a Estados Unidos. Las autoridades federales diligencian 17 órdenes de arresto contra organizaciones dedicadas al narcotráfico a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde. - Alex Figueroa Cancel

El pasado jueves, el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar “cantidades récord de cocaína” a los carteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos, declaraciones que fueron rechazadas por el presidente Nicolás Maduro.

Tags
Breaking NewsCocaínaDrogasNarcotráficoVenezuelaNicolás MaduroEspaña
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 26 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: