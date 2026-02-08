Detienen en Dubai al sospechoso de disparar contra un alto general ruso

MOSCÚ - El Servicio Federal de Seguridad de Rusia dijo el domingo que el hombre sospechoso de disparar a un jefe adjunto de la agencia de inteligencia militar de Rusia en Moscú fue detenido en Dubai y entregado a Rusia.

El teniente general Vladimir Alekseyev fue hospitalizado tras recibir varios disparos el viernes por un asaltante en un edificio de apartamentos en el noroeste de Moscú, dijo la portavoz del Comité de Investigación Svetlana Petrenko. El ataque se produjo tras una serie de asesinatos de altos mandos militares que Rusia ha atribuido a Ucrania.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) dijo que un ciudadano ruso, Lyubomir Korba, fue detenido en Dubai como sospechoso de llevar a cabo el tiroteo. En un comunicado en su sitio web, el FSB dijo que también había identificado a dos “cómplices”, uno de los cuales fue detenido en Moscú y otro que “partió hacia Ucrania.”

PUBLICIDAD

1 / 15 | De cálido a frío: una mirada en imágenes a las reuniones de Vladimir Putin con presidentes de Estados Unidos. Vladimir Putin y George W. Bush se reunieron 28 veces durante los dos mandatos de Bush. Se recibieron mutuamente para conversaciones y reuniones informales en Rusia y Estados Unidos, se reunieron regularmente al margen de cumbres y foros internacionales, y se jactaron de mejorar los lazos entre los que fueran rivales. - Alexander Zemlianichenko 1 / 15 De cálido a frío: una mirada en imágenes a las reuniones de Vladimir Putin con presidentes de Estados Unidos Vladimir Putin y George W. Bush se reunieron 28 veces durante los dos mandatos de Bush. Se recibieron mutuamente para conversaciones y reuniones informales en Rusia y Estados Unidos, se reunieron regularmente al margen de cumbres y foros internacionales, y se jactaron de mejorar los lazos entre los que fueran rivales. Alexander Zemlianichenko Compartir

Preguntado por el tiroteo, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró el viernes que correspondería a las fuerzas del orden proseguir la investigación, pero lo describió como un aparente “acto terrorista” de Ucrania destinado a hacer descarrilar las conversaciones de paz.

No hubo respuesta inmediata de Kiev a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones rusas.

El tiroteo se produjo un día después de que los negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses concluyeran en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) dos días de conversaciones encaminadas a poner fin a un conflicto de casi cuatro años en Ucrania. La delegación rusa estaba encabezada por el jefe de Alekseyev, el almirante Igor Kostyukov, jefe de la inteligencia militar.

Alekseyev, de 64 años, ha sido el primer jefe adjunto de la agencia de inteligencia militar de Rusia, conocida como GRU, desde 2011.

Fue condecorado con la medalla de Héroe de Rusia por su papel en la campaña militar de Moscú en Siria. En junio de 2023, apareció en la televisión estatal hablando con el jefe mercenario Yevgeny Prigozhin, cuando su Grupo Wagner tomó el cuartel general militar de la ciudad meridional de Rostov del Don durante su breve motín.

Desde que Moscú envió tropas a Ucrania en 2022, las autoridades rusas han culpado a Kiev de varios asesinatos de oficiales militares y figuras públicas en Rusia. Ucrania ha reivindicado la autoría de algunos de ellos.

En diciembre, un coche bomba mató al teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Adiestramiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas.

PUBLICIDAD

1 / 16 | De la independencia a la invasión: Ucrania celebra 34 años como país autónomo. En 1990, líderes estudiantiles de una huelga de hambre en Ucrania pedían no solo romper con Moscú, sino también renovar el sistema político en casa. - Efrem Lukatsky 1 / 16 De la independencia a la invasión: Ucrania celebra 34 años como país autónomo En 1990, líderes estudiantiles de una huelga de hambre en Ucrania pedían no solo romper con Moscú, sino también renovar el sistema político en casa. Efrem Lukatsky Compartir

En abril, otro militar ruso de alto rango, el teniente general Yaroslav Moskalik, jefe adjunto del principal departamento operativo del Estado Mayor, fue asesinado por una bomba colocada en su coche, aparcado cerca de su edificio de apartamentos, a las afueras de Moscú.

Un hombre ruso que anteriormente vivía en Ucrania se declaró culpable de llevar a cabo el ataque y dijo que había sido pagado por los servicios de seguridad ucranianos.

Días después del asesinato de Moskalik, el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, declaró que había recibido un informe del jefe de la agencia de inteligencia exterior de Ucrania sobre la “liquidación” de altos cargos militares rusos, y añadió que “la justicia llega inevitablemente”, aunque no mencionó el nombre de Moskalik.

---