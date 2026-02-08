Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Detienen en Dubai al sospechoso de disparar contra un alto general ruso

El teniente fue hospitalizado como consecuencia del ataque, el más reciente tras una serie de asesinatos que Rusia atribuye a Ucrania

8 de febrero de 2026 - 11:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta imagen tomada de un vídeo facilitado por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso el miércoles 14 de junio de 2023, el teniente general Vladimir Alekseyev habla con militares en un lugar no revelado. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MOSCÚ - El Servicio Federal de Seguridad de Rusia dijo el domingo que el hombre sospechoso de disparar a un jefe adjunto de la agencia de inteligencia militar de Rusia en Moscú fue detenido en Dubai y entregado a Rusia.

RELACIONADAS

El teniente general Vladimir Alekseyev fue hospitalizado tras recibir varios disparos el viernes por un asaltante en un edificio de apartamentos en el noroeste de Moscú, dijo la portavoz del Comité de Investigación Svetlana Petrenko. El ataque se produjo tras una serie de asesinatos de altos mandos militares que Rusia ha atribuido a Ucrania.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) dijo que un ciudadano ruso, Lyubomir Korba, fue detenido en Dubai como sospechoso de llevar a cabo el tiroteo. En un comunicado en su sitio web, el FSB dijo que también había identificado a dos “cómplices”, uno de los cuales fue detenido en Moscú y otro que “partió hacia Ucrania.”

Vladimir Putin y George W. Bush se reunieron 28 veces durante los dos mandatos de Bush. Se recibieron mutuamente para conversaciones y reuniones informales en Rusia y Estados Unidos, se reunieron regularmente al margen de cumbres y foros internacionales, y se jactaron de mejorar los lazos entre los que fueran rivales.El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con Putin nueve veces, y hubo 12 reuniones más con Dmitry Medvedev, que fue presidente entre 2008 y 2012. Otra llamada telefónica entre ambos se produjo en febrero de 2022, menos de dos semanas antes de la invasión a gran escala. Entonces, los contactos de alto nivel se interrumpieron bruscamente, sin que se hayan divulgado públicamente conversaciones entre Putin y Biden desde la invasión.
1 / 15 | De cálido a frío: una mirada en imágenes a las reuniones de Vladimir Putin con presidentes de Estados Unidos. Vladimir Putin y George W. Bush se reunieron 28 veces durante los dos mandatos de Bush. Se recibieron mutuamente para conversaciones y reuniones informales en Rusia y Estados Unidos, se reunieron regularmente al margen de cumbres y foros internacionales, y se jactaron de mejorar los lazos entre los que fueran rivales. - Alexander Zemlianichenko

Preguntado por el tiroteo, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró el viernes que correspondería a las fuerzas del orden proseguir la investigación, pero lo describió como un aparente “acto terrorista” de Ucrania destinado a hacer descarrilar las conversaciones de paz.

No hubo respuesta inmediata de Kiev a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones rusas.

El tiroteo se produjo un día después de que los negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses concluyeran en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) dos días de conversaciones encaminadas a poner fin a un conflicto de casi cuatro años en Ucrania. La delegación rusa estaba encabezada por el jefe de Alekseyev, el almirante Igor Kostyukov, jefe de la inteligencia militar.

Alekseyev, de 64 años, ha sido el primer jefe adjunto de la agencia de inteligencia militar de Rusia, conocida como GRU, desde 2011.

Fue condecorado con la medalla de Héroe de Rusia por su papel en la campaña militar de Moscú en Siria. En junio de 2023, apareció en la televisión estatal hablando con el jefe mercenario Yevgeny Prigozhin, cuando su Grupo Wagner tomó el cuartel general militar de la ciudad meridional de Rostov del Don durante su breve motín.

Desde que Moscú envió tropas a Ucrania en 2022, las autoridades rusas han culpado a Kiev de varios asesinatos de oficiales militares y figuras públicas en Rusia. Ucrania ha reivindicado la autoría de algunos de ellos.

En diciembre, un coche bomba mató al teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Adiestramiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas.

En 1990, líderes estudiantiles de una huelga de hambre en Ucrania pedían no solo romper con Moscú, sino también renovar el sistema político en casa.Cuando la Unión Soviética colapsó, Ucrania declaró rápidamente su independencia en 1991 y luego llevó a cabo un referéndum respaldado por más del 90% de los votantes."Estamos construyendo una Ucrania que tendrá suficiente fuerza y poder para vivir en seguridad y paz", dijo Zelensky, pidiendo una "paz justa".
1 / 16 | De la independencia a la invasión: Ucrania celebra 34 años como país autónomo. En 1990, líderes estudiantiles de una huelga de hambre en Ucrania pedían no solo romper con Moscú, sino también renovar el sistema político en casa. - Efrem Lukatsky

En abril, otro militar ruso de alto rango, el teniente general Yaroslav Moskalik, jefe adjunto del principal departamento operativo del Estado Mayor, fue asesinado por una bomba colocada en su coche, aparcado cerca de su edificio de apartamentos, a las afueras de Moscú.

Un hombre ruso que anteriormente vivía en Ucrania se declaró culpable de llevar a cabo el ataque y dijo que había sido pagado por los servicios de seguridad ucranianos.

Días después del asesinato de Moskalik, el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, declaró que había recibido un informe del jefe de la agencia de inteligencia exterior de Ucrania sobre la “liquidación” de altos cargos militares rusos, y añadió que “la justicia llega inevitablemente”, aunque no mencionó el nombre de Moskalik.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
RusiaBreaking NewsUcrania
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 8 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: