Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
28 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Devastadoras inundaciones dejan más de 300 muertos en Indonesia y Tailandia

Muchos residentes se han visto forzados a subir a los techos de sus hogares a la espera de ser rescatados en embarcaciones

28 de noviembre de 2025 - 9:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gente camina entre las aguas inundadas en la provincia de Songkhla, en el sur de Tailandia, el jueves 27 de noviembre de 2025. (Sarot Meksophawannakul)
Por AFP
Agencia de noticias

Medan, Indonesia - El balance de las inundaciones que golpean el sudeste asiático subió considerablemente este viernes y rebasó el umbral de los 300 muertos, con al menos 145 víctimas en Tailandia y 174 en Indonesia.

RELACIONADAS

Las mismas escenas se repiten en Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Tailandia: ciudades bajo el agua, habitantes aislados y deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias que castigan la región desde hace varios días.

En Tailandia, el portavoz gubernamental Siripong Angkasakulkiat informó este viernes que el número de fallecidos en las provincias del sur asciende a 145, más de un centenar de ellos en Songkhla.

El balance, que hasta la víspera era de 55 muertos, casi se triplicó en un solo día.

El sur del país es el más castigado. En el distrito de Hat Yai, los habitantes se vieron forzados a subir a los techos de sus viviendas a la espera de ser rescatados en embarcaciones.

En la provincia de Songkhla, donde se registran más de cien fallecidos, la morgue de un hospital ya no daba abasto, según sus responsables.

“La morgue está desbordada, necesitamos más capacidad”, declaró a AFP Charn, un responsable que solo dio su nombre de pila.

El jueves, los vecinos relataron la súbita crecida: “El agua alcanzó el techo del segundo piso”, contó Kamban Wongpanya, de 67 años, evacuado en barco.

Chayaphol Promkleng, comerciante, creyó al inicio que su tienda se libraría del desastre, pues el agua apenas le llegaba a los tobillos.

Sin embargo, al día siguiente el nivel alcanzaba su cintura y tuvo que huir para salvarse.

Ese mismo viernes, el gobierno suspendió al jefe del distrito de Hat Yai por su deficiente respuesta a la emergencia.

Agua hasta la cintura

En la isla indonesia de Sumatra, las inundaciones y los deslizamientos de tierra dejaron al menos 174 muertos y 80 desaparecidos, según el balance oficial más reciente.

Suharyanto, jefe de la agencia nacional de gestión de catástrofes (BNPB), avisó de que el número de muertos podría seguir subiendo, ya que “hay zonas aún inaccesibles, en las que podría haber víctimas”. El balance anterior era de 111 fallecidos.

“La prioridad es evacuar y asistir a la población. Esperamos que el tiempo mejore para enviar un helicóptero”, explicó Ferry Walintukan, portavoz de la policía de Sumatra norte, mientras los accesos por carretera siguen cortados.

En Medan, en el norte de Sumatra, un fotógrafo de AFP relató que la crecida le alcanzaba la cadera.

Desde Sumatra occidental, Misniati, de 53 años, contó su angustiosa batalla contra la subida del agua para reunirse con su marido.

“Vi la calle inundada. Traté de volver para avisarle, pero el agua ya me alcanzaba la cintura”, dijo a AFP.

Peleó contra la corriente que amenazaba con arrastrarla y llegó a su casa con el agua al pecho. “Pasamos la noche en vela, atentos al nivel del agua”, señaló.

Más al oeste, en Sri Lanka, las autoridades desplegaron este viernes al ejército para asistir a las víctimas de las inundaciones y los deslizamientos de tierra que dejaron 56 muertos y 21 desaparecidos.

Entre los fallecidos, 26 quedaron sepultados vivos en deslizamientos de tierra en el distrito de Badulla, en el centro del país, según el Centro Nacional de Gestión de Desastres (DMC).

Fuertes precipitaciones continúan cayendo sobre la isla, donde algunas regiones registraron hasta 360 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas.

Los países del sudeste asiático suelen sufrir inundaciones y deslizamientos de tierra durante la temporada de lluvias, que se extiende de noviembre a abril.

Esta vez, las precipitaciones monzónicas se agravaron por una tormenta tropical que golpeó la región.

El cambio climático ha hecho que las tormentas sean más severas, con lluvias torrenciales, crecidas súbitas y vientos más violentos.

El aumento de la temperatura favorece la acumulación de humedad y episodios de lluvia extrema, mientras que el calentamiento de los océanos amplifica la intensidad de las tormentas.

Para Uli Arta Siagian, responsable de la ONG ambiental indonesia WALHI, el desarrollo excesivo también es responsable de las inundaciones y los deslizamientos.

“Si la cobertura forestal sigue reduciéndose y es reemplazada por monocultivos de palma aceitera, minería u otras actividades, nuestro sistema ecológico perderá la capacidad de regular el agua”, advirtió.

En Malasia, las inundaciones que devastaron amplias zonas del norte del estado de Perlis dejaron dos víctimas mortales.

Tags
Breaking NewsIndonesiaInundacionesTailandiaMalasiaLluvias
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 28 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: