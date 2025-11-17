Buscan a más de 30 personas tras avalancha de tierra que dejó unos 18 muertos en Indonesia

JAKARTA, Indonesia - Los equipos de rescate excavaban el lunes entre toneladas de lodo y escombros mientras buscaban a 34 personas desaparecidas tras dos corrimientos de tierra ocurridos en dos regiones distintas de Java, la principal isla de Indonesia, en los que murieron al menos 18 personas.

Los equipos de rescate recuperaron más cadáveres tras los corrimientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales que el jueves por la noche afectaron a decenas de casas en tres aldeas del distrito de Cilacap, en la provincia de Java Central, aumentando a 16 el número de víctimas mortales, declaró Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, o BNPB.

Más de 500 efectivos de rescate, entre policías y soldados, apoyados por 22 excavadoras y 18 perros rastreadores, han sido desplegados en cinco zonas devastadas de Cilacap para buscar a siete aldeanos que, según se informa, siguen desaparecidos, mientras prosiguen las labores de búsqueda por quinto día consecutivo el lunes, dijo Muhari en un comunicado grabado en vídeo.

Un corrimiento de tierras similar se había producido en el distrito de Banjarnegara, en Java Central, justo antes del anochecer del sábado, cuando toneladas de lodo se precipitaron por las colinas circundantes y sepultaron al menos 30 casas, lo que obligó a más de 800 residentes a huir para ponerse a salvo, algunos de ellos a terrenos aún más elevados propensos a nuevos corrimientos de tierra, dijo Muhari.

El lunes, los equipos de rescate recuperaron al menos dos cadáveres de las zonas devastadas de Banjarnegara y buscaban a 27 personas dadas por desaparecidas, mientras las autoridades locales se esforzaban por evacuar a decenas de residentes que habían huido a colinas vulnerables hacia refugios gubernamentales más seguros.

La BNPB estaba llevando a cabo una operación de modificación del tiempo utilizando un avión con un total de 3,000 kilogramos (más de tres toneladas) de material de siembra para la operación desde el domingo “para garantizar que las condiciones meteorológicas se mantengan estables para apoyar esfuerzos de búsqueda más eficaces” tanto en el distrito de Cilacap como en el de Banjarnegara, dijo Muhari.

La siembra de nubes consiste en dispersar partículas en las nubes para crear precipitaciones. Muhari dijo que el objetivo de modificar el tiempo era redirigir la lluvia a otro lugar y mantener la operación de búsqueda libre de aguaceros, que podrían obstaculizar el avance de los rescatadores.

Las imágenes difundidas por la BNPB mostraban a los equipos de rescate, apoyados por excavadoras, cavando desesperadamente en aldeas donde los arrozales de verdes terrazas se habían transformado en turbio lodo marrón, y las aldeas estaban cubiertas por espeso barro, rocas y árboles arrancados.

Los aguaceros estacionales provocan frecuentes corrimientos de tierras e inundaciones en Indonesia, una cadena de 17,000 islas donde millones de personas viven en zonas montañosas o en fértiles llanuras aluviales.

