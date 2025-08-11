Opinión
11 de agosto de 2025
89°lluvia ligera
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Por besos y abrazos: corte condena a dos hombres a recibir 80 latigazos en Indonesia

La policía religiosa islámica considera que son actos sexuales

11 de agosto de 2025 - 12:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Indonesia: Dos hombres sentenciados por relaciones homosexuales. (Reza Saifullah)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

BANDA ACEH, Indonesia — Un tribunal islámico en la conservadora provincia de Aceh en Indonesia condenó el lunes a dos hombres a recibir 80 latigazos en público cada uno, después de que la policía religiosa islámica los sorprendiera involucrados en lo que el tribunal consideró actos sexuales: abrazos y besos.

El juicio en el Tribunal de Distrito de la Sharia Islámica en Banda Aceh, la capital de la provincia, se llevó a cabo a puerta cerrada. Los jueces tienen la autoridad de limitar el acceso público en tal caso y abrirlo solo para el veredicto.

Los dos hombres, de 20 y 21 años, fueron arrestados en abril después de que los residentes los vieron entrar al mismo baño en el parque de la ciudad de Taman Sari y lo denunciaron a la policía que patrullaba la zona. La policía irrumpió en el baño y sorprendió a los hombres besándose y abrazándose, lo que el tribunal consideró un acto sexual.

El juez principal, Rokhmadi M. Hum, dijo que se demostró “legal y convincentemente” que los dos estudiantes universitarios violaron la ley islámica al cometer actos que conducen a relaciones sexuales entre homosexuales. El tribunal no identificó públicamente a los hombres.

Los fiscales habían solicitado previamente 85 latigazos para cada uno, pero el panel de tres jueces decidió lo que describieron como un castigo indulgente porque los hombres eran estudiantes sobresalientes que fueron educados en la corte, cooperaron con las autoridades y no tenían condenas previas.

Los jueces también ordenaron que el tiempo que han cumplido se deduzca de su sentencia. Esto significa que el número de latigazos se reducirá en cuatro, ya que han estado detenidos durante cuatro meses.

El fiscal, Alfian, quien como muchos indonesios usa solo un nombre, dijo que no estaba satisfecho con la sentencia más leve. Pero dijo que no apelará.

Aceh es la única provincia en Indonesia, de mayoría musulmana, a la que se le permite observar una versión de la ley islámica. Permite hasta 100 latigazos por delitos contra la moral, incluido el sexo homosexual. Los latigazos también son castigo por adulterio, juego, bebida y para las mujeres que visten ropa ajustada y los hombres que se saltan las oraciones del viernes.

El gobierno central secular de Indonesia otorgó a Aceh el derecho de implementar la ley en 2006 como parte de un acuerdo de paz para poner fin a una guerra separatista. Aceh implementó una expansión en 2015 que extendió la ley a los no musulmanes, que representan aproximadamente el 1% de la población de la provincia.

Grupos de derechos humanos han criticado la ley, diciendo que viola los tratados internacionales firmados por Indonesia que protegen los derechos de las minorías. El código penal nacional de Indonesia no regula la homosexualidad.

El veredicto del lunes fue la quinta vez que Aceh ha sentenciado a personas a recibir latigazos en público por homosexualidad desde que se implementó la ley islámica.

En febrero, el mismo tribunal sentenció a dos hombres a recibir hasta 85 latigazos en público por sexo homosexual después de que vigilantes del vecindario en Banda Aceh sospecharan que eran homosexuales y irrumpieran en su habitación alquilada para atraparlos desnudos y abrazándose.

